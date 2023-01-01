فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام والكعبة ما حقيقة ذلك .. تساقط الثلوج على الكعبة

شاهد تساقط الثلوج على المسجد الحرام والكعبة في السعودية اليوم الاحد 1-1-2022 ، ويبحث الالاف من الأشخاص في العديد من الدول العربية لا سيما في المملكة العربية السعودية لمعرفة حقيقة ما تم تداوله من نشر فيديوهات ومشاهد لساقط الثلوج على المسجد الحرام والكعبة وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم حقيقة وصحة ذلك في هذه المقالة التي تم توزيعها على معظم منصاتنا الرقمية أي على مواقع التواصل الاجتماعي ابرزها الفيسبوك وتويتر والواتس اب وغيره وبعد هذه المقدمة يترتب على الجميع من الان المتابعة الكاملة حتى النهاية من اجل التعرف على كافة المعلومات وفي نهاية المقالة وضعنا لكم ابرز واخر التطورات عن الطقس في السعودية وهي على النحو التالي:

ما حقيقة تساقط الثلوج على المسجد الحرام اليوم

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم الإجابة الحقيقة عن ما هي حقيقية تساقط الثلوج على المسجد الحرام بمكة المكرمة بالسعودية وهي على النحو التالي : إذ كشف حسين القحطاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، حسين القحطاني، عن تفاصيل أي حقيقة هذا الامر .

ولقد اكد القحطاني في تصريح صحفي بان الفيديو المتداول والذي انتشر بصورة واسعة جدًا على المنصات الرقمية لتساقط الثلوج على‫ المسجد الحرام هو غير صحيح، وتم ذلك عبر معالج بمؤثرات إضافية.

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فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام

وفي الساعات الأخيرة من هذا اليوم تم تداول مقطع فيديو وسط تفاعل كبير من الجميع ويظهر فيه سقوط الثلج على الكعبة ومكة المكرمة لأول مرة في تاريخ السعودية. وسوف نرفق لكم في الفقرة التالية مقطع فيديو حول تساقط الثلوج على الكعبة التي تم تداولها لكنها تبينت انها غير صحيحة .

مشاهدة تساقط الثلوج على الكعبة اليوم

الطقس في السعودية اليوم 2023

وفي تفاصيل هذه المقالة التي نتحدث بها حول تفاصيل حقيقة مشاهد فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام والكعبة في مكة المكرمة بالسعودية اليوم نشير إلى أن السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة في محافظة الطائف بعد إجراءات مماثلة في مكة المكرمة والرياض وجدة.

ونكمل معكم في هذه المقالة التي تتمحور حول حقيقة تساقط الثلوج على المسجد الحرام والكعبة بالسعودية ، وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد حذر اليوم في بيان له من هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وبالإضافة إلى هذا التعليق ، أعلنت الجهات الرسمية انه سيتم تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الاثنين بمدارس جدة ورابغ وخليص بسبب سوء ظروف الطقس . ونتمنى في نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل تفاصيل حقيقة فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام والكعبة في السعودية ان تكون قد نالت اعجابكم .