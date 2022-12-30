بالفيديو .. سبب وفاة وطبيعة مرض فادي متري الفنان اللبناني .. ما سبب وفاة فادي متري

سبب وفاة وطبيعة مرض الفنان اللبناني فادي متري ، وقبل دقائق من اليوم الجمعة 30-12-2022 تم الإعلان بشكل رسمي عن وفاة فادي متري فيما بدأ الإعلام اللبناني والعربي في الحديث عن الخبر الجلل الذي الم بالحزن الشديد على افراد عائلته واصدقاءه ومتابعيه من دول عربية عدة حيث سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري كعادته في كتابة هذه السطور ضمن سلسلة مقالات عدة نضع فيها مجمل المواضيع الرائجة والهامة في مختلف القضايا حيث قمنا على عجالة وسبب اهتمام الجمهور في التعرف على سبب وفاة الممثل فادي متري صاحب الشهرة الواسعة في عالم التمثيل في الفن اذ اوضحنا على الفور المرض الذي الم به وتفشى في جسده قبل ان ينتقل إلى جوار ربه ولمتابعة الامر في التعرف على الإجابة يترتب المتابعة .

سب وفاة فادي متري الممثل اللبناني

وعلى الفور قام فرق الموقع في وضع التفاصيل حول سبب وفاة الممثل اللبناني فادي متري بسبب عمليات البحث الكبيرة على محرك جوجل الشهير التي وضعنا لكم طبيعة مرض فادي متري وهو التالي إذ أن الفنان قد توفى اليوم جراء اصابته بورم السرطان الذي أصابه قبل شهرين.

وفي تفاصيل المعلومات التي سنتحدث بها فريق الموقع حول سبب وفاة الممثل اللبناني فادي متري وهو التالي: إذ انه اجرى في وقت سابق داخل احدى المشافي اللبنانية عملي الزايدة قبل أن يكتشف الأطباء الذين اجروا له العملية أن مرض السرطان منتشر في جسده من المعدة حتى الصدر والرأس ، لتبدأ بعد ذلك المعاناة الحقيقة مرض الفنان فادي متري .

وسوف نضع بين ايديكم في إطار هذه المقالة التي نجيب فيها عن تساؤل المتابعين والجمهور في الدولة اللبنانية وغيرها من الدول حول سبب وفاة فادي متري ، الإجابة عن تساؤل موعد دفن وجنازة الفنان فادي متري وهي في الفقرة التي تلي .

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طبيعة مرض فادي متري

موعد دفن وجنازة الفنان فادي متري

وحتى كتابة هذه المقالة على يد فريق الموقع التي هي بعنوان سبب وفاة الفنان فادي متري لم يتم الإعلان بشكل رسمي من عائلة الفنان المتوفي عن موعد دفن وجنازة الممثل فادي متري إلا أنه من المقرر ان تكون خلال الساعات المقبلة القليلة مع حضور عددا من الفنانين والشخصيات الاعتبارية اللبنانية والعربية .

وفاة الفنان اللبناني فادي متري

فيرى عماد نشرت صورة مع المتوفى فادي متري وعلقت عليها : بال ٢٠١٦ التقينا بمسلسل ومن وقتها ربطتنا علاقة عمل وصداقة حلوة... فادي متري انت ما كنت بس زميل كنت صديق عزيز وخفيف لدرجة فلّيت بلا ما نحسّ... ديعانك...ديعان الأوادم ".

نهمي بدوان علق على وفاة فادي متري عبر حسابه الرقمي على الفيسبوك وقال : فادي متري. في ذمة الله. خسرناك زميلاً غالياً على قلوبنا جميعاً رحمك الله وجعل نفسك بالسماء. نقابة الممثلين في لبنان تنعى اليكم وفاة الزميل فادي متري. وتتقدم من عائلته و من زملائه ومحبينه باحر التعازي".

ما سبب وفاة فادي متري

من هو فادي متري ويكيبيديا

ولق وضعنا في ختام هذه المقالة التي تحدث بها الفريق حول سبب وفاة الفنان فادي متري ، وهو من مواليد الدولة اللبنانية متزوج ولديه ابناه وهو هو ممثل لبناني هاجر إلى لوكسمبورغ، وعمل في التلفزيون الفرنسي والسينما الفرنسية.

والمتوفى فادي متري الممثل اللبناني قد شارك في العديد من الأدوار السينمائية ولقد وضعنا جزء منها حيث شارم في العديد من الأفلام، منها: Napoléon و Les Misérables إلى جانب مسلسلات للتلفزيون، كما شارك في عدد من المسلسلات اللبنانية، نذكر منها "رصيف الغرباء".

كما ونطلعكم سويا على ابرز المسلسلات واعماله التلفزيونية التي شارك فيها الفنان الراحل اللبناني فادي متري في الخمسة عشرة الأخيرة حيث نالت على شهرة واسعة بين الوسط العربي الفني ومنها عروس وعريس واشرقت الشمس وسولو الليل الحزين وامير الليل .

ونؤكد لكم في هذه الفقرة ضمن مقالتنا حول سبب وفاة الفنان فادي متري الممثل اللبناني أنه يعد صاحب الشخصيّة التي أثرت وترسّخت شعبياً وجماهيرياً في مسلسل وأشرقت الشمس(رستم أفندي) .