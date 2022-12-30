الكشف عن سب وفاة فادي متري الممثل اللبناني وموعد الدفن والجنازة ويكيبيديا .. وفاة الفنان فادي متري

سب وفاة فادي متري الممثل اللبناني وموعد الدفن والجنازة ويكيبيديا اليوم الجمعة 30-12-2022 ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها وانواعها واصنافها قد ضجت بآلاف التغريدات التي تتحدث عن وفاة الفنان فادي متري وسط ترحم على روحه التي انتقلت قبل قليل إلى بارئها وقد سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي توضح لكم طبيعة مرض وسبب وفاة الممثل فادي متري وبالإضافة إلى ذلك ارفقنا بين ايديكم التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذا الموضوع البارز الآن على المواقع الإخبارية وحديث المتابعين والمواقع الإخبارية كما وقمنا في أسفل المقالة التي تم نشرها بصورة واسعة جدا في وضع السيرة الذاتية عن فادي متري وكل ما عيلكم بعد هذه السطور هو المتابعة لها حيث ارفقنا صورا وفيديو للفنان وهو التالي:

سب وفاة فادي متري الممثل اللبناني

وعلى الفور قام فرق الموقع في وضع التفاصيل حول سبب وفاة الممثل اللبناني فادي متري بسبب عمليات البحث الكبيرة على محرك جوجل الشهير التي وضعنا لكم طبيعة مرض فادي متري وهو التالي إذ أن الفنان قد توفى اليوم جراء اصابته بورم السرطان الذي أصابه قبل شهرين.

وفي تفاصيل المعلومات التي سنتحدث بها فريق الموقع حول سبب وفاة الممثل اللبناني فادي متري وهو التالي: إذ انه اجرى في وقت سابق داخل احدى المشافي اللبنانية عملي الزايدة قبل أن يكتشف الأطباء الذين اجروا له العملية أن مرض السرطان منتشر في جسده من المعدة حتى الصدر والرأس ، لتبدأ بعد ذلك المعاناة الحقيقة مرض الفنان فادي متري .

وسوف نضع بين ايديكم في إطار هذه المقالة التي نجيب فيها عن تساؤل المتابعين والجمهور في الدولة اللبنانية وغيرها من الدول حول سبب وفاة فادي متري ، الإجابة عن تساؤل موعد دفن وجنازة الفنان فادي متري وهي في الفقرة التي تلي .

موعد دفن وجنازة الفنان فادي متري

وحتى كتابة هذه المقالة على يد فريق الموقع التي هي بعنوان سبب وفاة الفنان فادي متري لم يتم الإعلان بشكل رسمي من عائلة الفنان المتوفي عن موعد دفن وجنازة الممثل فادي متري إلا أنه من المقرر ان تكون خلال الساعات المقبلة القليلة مع حضور عددا من الفنانين والشخصيات الاعتبارية اللبنانية والعربية .

وفاة الفنان اللبناني فادي متري

من هو فادي متري ويكيبيديا

ولق وضعنا في ختام هذه المقالة التي تحدث بها الفريق حول سبب وفاة الفنان فادي متري ، وهو من مواليد الدولة اللبنانية متزوج ولديه ابناه وهو هو ممثل لبناني هاجر إلى لوكسمبورغ، وعمل في التلفزيون الفرنسي والسينما الفرنسية.

والمتوفى فادي متري الممثل اللبناني قد شارك في العديد من الأدوار السينمائية ولقد وضعنا جزء منها حيث شارم في العديد من الأفلام، منها: Napoléon و Les Misérables إلى جانب مسلسلات للتلفزيون، كما شارك في عدد من المسلسلات اللبنانية، نذكر منها "رصيف الغرباء".