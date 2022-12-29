ما هو علاج فطريات الأظافر؟

في الغالب ما تتسبب فطريات الأظافر في تحول لون الأظافر من اللون الأبيض المائل للأصفر إلى اللون البني الذي لا يختفي من تلقاء نفسه.

وينصح العديد من الأطباء والمختصين في مجال الصحة بضرورة البدء في علاج فطريات الأظافر على الفور.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم علاج فطريات الأظافر، فإن ما يعرف باسم الفطريات الخيطية تتسبب في تلف صفيحة الظفر تدريجيا، علاوة على أن المريض قد يتسبب في عدوى الأشخاص الآخرين بالفطريات، مثلا عند الذهاب حافي القدمين إلى حمامات السباحة أو غرف الساونا.

ويمكن اللجوء إلى طبيب الأسرة لكي يصف العلاج المناسب للتخلص من فطريات الأظافر، وإذا ظهرت فطريات القدم في ثلاث أصابع كحد أقصى، ففي هذه الحالة يكفي استعمال طلاء خاص للأظافر، بحيث يتم وضعه مرة واحدة في الأسبوع.

ويفضل أن يتم وضع الطلاء بعد تقليم الأظافر بالمبرد، وفي حالة الإصابة الشديدة فلا بد من استخدام طلاء الأظافر مع أقراص مضادة للفطريات.

ويشار إلى أنه يتمكن المرء من التخلص من فطريات الأظافر فإنه يتعين عليه اتباع بعض الإرشادات والنصائح المهمة، ومنها ضرورة تغيير الجوارب كل يوم وغسلها في درجة حرارة 60 مئوية، مع تطهير مقص الأظافر والمبرد بعد الاستعمال.