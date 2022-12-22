الكشف عن سبب وفاة كمال سليمان في هولندا- سبب وفاة الفنان كمال سليمان ويكيبيديا، لا يزال خبر وفاة الفنان المصري كمال سليمان، يحتل عمليات البحث والنقاش في كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث قوقل وغيرها، خاصة بعد اعلان عائلة الفنان كمال سليمان دفنه في هولندا، الأمر الذي جعل من كل هذه التطورات في ملف وفاة الفنان كمال سليمان محط اهتمام كبير من محبي ومعجبي الفنان الراحل كمال سليمان، لهذا ونظرا ً لعمليات البحث المكثفة سنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أخر التفاصيل المتعلقة في قضية وملف وفاة الفنان المصري كمال سليمان وقضية دفنه في دولة هولنداً ضمن مقالنا هذا الذي سنشرح لكم فيه كافة تفاصيل ومعلومات وسبب وفاة الفنان المصري كمال سليمان وموعد دفنه في هولندا .

سبب وفاة كمال سليمان في هولندا

الكشف عن سبب وفاة كمال سليمان في هولندا- سبب وفاة الفنان كمال سليمان ويكيبيديا، وفي 20.12.2022، توفي الفنان المصري كمال سليمان في هولندا، وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، إن الفنان كمال سليمان توفي اليوم، وسيتم دفنه في هولندا، مؤكدًا أن سبب الوفاة هو أمراض الشيخوخة وليس مرضًا معينًا.

وفاة الفنان كمال سليمان

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/KaIafB204w — Essam Elsaka (@essamsakka) December 20, 2022

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أسباب وفاة كمال سليمان المصري في هولندا

وبين نقيب المهن التمثيلية، بأن الراحل تم دفنه في هولندا والنقابة تتواصل مع أسرته هناك ، بدروه، نشر الفنان أيمن عزب صورة الفنان الراحل كمال سليمان، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وارفق قائلاً :" أنعي ببالغ الحزن والآسى الزميل الفنان كمال سليمان، كم كنت فنانا وإنسانا راقيا ونقي القلب، الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة".

والتقط الفنان كمال سليمان صورة قبل رحيله بأيام مع أسرته في هولندا، وبعدها أصيب بوعكة صحية ألزمته الفراش لأيام ثم رحل خارج مصر ودفن في هولندا، والصورة يظهر فيها زوجته الهولندية وابنته وابنه، فقد كانت حياته دائما ما بين مصر وهولندا.





سبب وفاة الفنان المصري كمال سليمان

وضمن مقالنا الكشف عن سبب وفاة كمال سليمان في هولندا- سبب وفاة الفنان كمال سليمان ويكيبيديا، سنوضح لكم التفاصيل المتعلقة في حياة الفنان كمال سليمان فهو ممثل مصري ؛ بدأ مشواره في الثمانينيات، بأدوار صغيرة، وبعدها قام في العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما واتجه للتقديم التلفزيوني.

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ديانة الفنان كمال سليمان

وفي أواخر التسعينيات، شارك في الكثير من المسلسلات، منهم:(جمهورية زفتى، الحرافيش، حدائق الشيطان،فرعون، وغيرها من الأعمال الفنية، التي حققت نجاحًا"، علماً بأن الفنان المصري كمال هو متزوج من سيدة تحمل الجنسية الهولندية، وكانت حياته دائما ما بين مصر وهولندا، ضمن مقالنا الكشف عن سبب وفاة كمال سليمان في هولندا- سبب وفاة الفنان كمال سليمان ويكيبيديا.

وفاة الفنان كمال سليمان

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/KaIafB204w — Essam Elsaka (@essamsakka) December 20, 2022

معلومات عن الفنان كمال سليمان

أيضا في مقالنا الكشف عن سبب وفاة كمال سليمان في هولندا- سبب وفاة الفنان كمال سليمان ويكيبيديا، فأن الفنان المصري كمال سليمان، من أشهر أدواره في السينما : عبود ع الحدود ، أبناء وقتلة ، عفاريت الأسفلت ، جنة الشياطين ، عرق البلح ، والنوم في العسل مع الفنان الكبير عادل امام والمخرج شريف عرفة وله مشهد شهير وافيه لا ينسي في هذا الفيلم حينما يراه عادل امام وشنبه الذي كان مرفوعا قد تدلدل للأسفل فيقول له : حلوان اضربت.

الفنان كمال سليمان ويكيبيديا

وفي مقالنا الكشف عن سبب وفاة كمال سليمان في هولندا- سبب وفاة الفنان كمال سليمان ويكيبيديا، سنجيب لكم متابعين الكرام عن سبب وفاة الفنان المصري كمال سليمان عن سبب وفاة كمال سليمان، فوفقاً لعديد وسائل الاعلام المصرية وغيرها من المهتمة في أخبار الفن والفنانين المصريين ، فأن سبب وفاة الفنان المصري كمال سليمان يرجع لاصابة بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت لتدهور صحته بشكل سريع الى أن أعلن عن وفاته مساء الثلاثاء الماضي 20 ديسمبر 2022، وإعلان دفنه في دولة هولندا.

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عمر الفنان كمال سليمان

ومن أبرز أعمال الفنان المصري كمال سليمان والتي سنضعها لكم في مقالنا الكشف عن سبب وفاة كمال سليمان في هولندا- سبب وفاة الفنان كمال سليمان ويكيبيديا، فقد كانت بدايته في مسلسل "ليلة القبض على فاطمة، وشارك بعدها في العديد من الأعمال منها "السادة الرجال" و"أبناء وقتلة"، "سمك لبن تمر هندي"، "طيور الظلام"، "جمهورية زفتى"، "بالألوان الطبيعية"، "قضية صفية"، "دروان شبرا"، "رقم مجهول"، وكان آخر أعماله في مسلسل "أرض النفاق" رمضان 2018 مع محمد هنيدي.

وفاة الفنان كمال سليمان ودفنه فى هولندا#ON pic.twitter.com/XLbaiyFsKX — ON (@ONTVEgy) December 20, 2022

اعمال الفنان كمال سليمان

وقبل ختم مقالنا الكشف عن سبب وفاة كمال سليمان في هولندا- سبب وفاة الفنان كمال سليمان ويكيبيديا، سنوضح لكم السيرة الذاتية للفنان المصري كمال سليمان، فان الفنان كمال سليمان، والانجليزي اسمه Kamal Suleiman، ويبلغ من العمر 70 عاماً ، جنسيته: مصرية، الديانة: مسلم، مصنف في المهنة: ممثل، بلد الوفاة: هولندا، وسبب وفاة الفنان المصري كمال سليمان، فقد رجحت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الاعلام المصرية، أن سبب وفاة الفنان المصري كمال سليمان، يرجع لاصابته في مرض السرطان، الأمر الذي زاد من تدهور صحته خلال الشهور الأخيرة حتي اعلان وفاته يوم الثلاثاء الماضي، وقبل نهاية فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة التي حملت عنوان الكشف عن سبب وفاة كمال سليمان في هولندا- سبب وفاة الفنان كمال سليمان ويكيبيديا، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم سبب وفاة الفنان كمال سليمان واعمال الفنان وعمر وديانة الفنان المصري كمال سليمان.