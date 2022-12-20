تعرف على سبب الكوابيس والاضطرابات في المنام.. !

يشعر الشخص بالانزعاج خلال نومه، لما يتعرض له من الكوابيس المزعجة أثناء النوم، فهي في علم النفس تسمى اضطرابات الكوابيس وهي تؤثر بشكل مباشر على نوعية نومنا وعلى مزاجنا طوال اليوم.

الكوابيس تكون من ناحية طبية أو حلم من الشيطان، وتكون من الناحية الطبية مثل انقطاع النفس فمثلاً أحلام عند الغرق أو تعاني معاناة شديدة عن النوم فنجدها تستيقظ من النوم مفزوعة ومرعوبة، فهذا ليس حلم من الشيطان، ممكن أن تكون أسبابه أسباب جسدية أو من بعض الأدوية التي تسبب الهلوسات مما تنعكس على المنامات.

أسباب الكوابيس في المنام

وهناك أيضاً وضعيات نوم تؤثر على الأحلام والكوابيس مثل الاستلقاء على الظهر، لذلك الشريعة الإسلامية أمرتنا بأننا نؤخذ الشق الأيمن عند النوم لأنها تعتبر هذه الوضعية الصحيحة عند النوم وبالتالي نحصل على حالة النوم الهادىء والمريح، بالإضافة إلى التوتر والضغوط العصبية يؤثر على الأحلام والكوابيس، وتعتبر رؤية الشيطان في الحلم مثل القطط السوداء لا تعتبر كابوس، فهي حلم من الشيطان.

أسباب الكوابيس في المنام

الإجهاد

اضطرابات النوم

نمط الحياة

تناول بعض الأطعمة

روتين وقت النوم الخاطئ

الأدوية

التوتر والضغط على الأعصاب

النوم على الظهر

هل يمكن إدراج اضطرابات الكوابيس ضمن اضطرابات النوم؟

نعم، في حال تكررت مرتين في الأسبوع، وفي حال إذا أثرت على حياة الشخص الحالم، وإذا ازداد الوضع يجب أن يذهب إلى مختص للنوم.

متى تحدث اضطرابات النوم؟

ممكن أن تحدث اضطرابات النوم في آخر مرحلة من النوم أي آخر ساعتين من النوم، أما نوبات الفزع تحصل في بدايات النو.

ما الفرق بين نوبات الفزع والكوابيس؟

الفرق بينهم أن في نوبات الفزع ممكن أن تعمل تصرفات جسدية أو حركات جسدية، ولا يكون الشخص في حالة وعي كامل، لكن الكوابيس تحصل في فترة العصر أو الليل ويكون هناك أسباب متعددة لحصولها مثل تناول أدوية نفسية أو تناول أدوية ضغط الدم أو مضادات الاكتئاب قد تسبب الكوابيس وبالإضافة إلى أدوية منع الحمل لبعض السيدات، وتناول الأكل الثقيل، والشخص لا يتحرك أبداً لكن الذي يحصل أنك تستيقظ من النوم مفزوع.

ما هي الأسباب الفسيولوجية والنفسية التي تجعلنا نمر بمرحلة اضطرابات النوم؟

في جزئية في الدماغ يسمى المهاد هذه المنطقة مسؤولة عن ترجمة أحاسيسنا إلى الدماغ، وهذه المنطقة عندما تكون نشطة وتعطي إشارات نشطة الإنسان لا يستطيع أن ينام وهو مرتاح مما يؤدي إلى الكوابيس واضطرابات في النوم.

التفسير العلمي لأي حلم يكون عن طريق معرفة تاريخ حياة الشخص الحالم، وثقافته والمجتمع الموجود فيه.

كيف يمكن تفادي اضطرابات الكوابيس؟

إذا ظهرت الكوابيس مرتين في الأسبوع يجب أن يعرض نفسه اختصاصي النوم.

الانتباه إلى نوعية الأكل وخصوصاً قبل النوم.

تغيير الأدوية المؤثرة على الكوابيس والنوم واللجوء إلى الطبيب لتغيرها.

تهيئة بيئة ملائمة للنوم.

ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأحلام السيئة؟

قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأحلام السيئة: "الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه؛ فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها، فإنها لا تضره"، متفق عليه.