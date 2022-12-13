خبراء صحيون يحذرون من "المتة"

ينصح الخبراء الصحيون بشكل واسع، بشرب معظم أنواع الشاي، من أجل تعزيز الصحة العامة، إلا أن لبعض الأنواع في الواقع، تأثيراً معاكساً.

وقد كشفت مجموعة من الدراسات أن هناك أنواعا من الشاي يمكن أن تضر بصحتك بدلا من تحسينها، وعلى وجه التحديد، وجدت دراسة أجريت عام 2009، أن الشاي الشهير بـ"المتة" يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بثلاثة أنواع من السرطان.

ويشتهر الشاي المعني، وهو شاي عشبي مصنوع من أوراق وأغصان نبات البهشية الباراغوانية (Ilex paraguariensis) في أمريكا الجنوبية، وفي سوريا ولبنان، وبعض المناطق في الأردن.

وبينما يُعتقد أن لمشروب المتة بعض الفوائد الصحية، فإن الدراسة التي أجراها معهد الأورام في الأرجنتين، تشير إلى أن هذا الشاي العشبي قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وكتبوا في استنتاجهم: "يبدو أن العديد من الدراسات الوبائية تدعم دور المتة في زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء والحنجرة وتجويف الفم. ويمكن أن تؤثر هنا أيضا درجة الحرارة العالية التي تفضي إلى إتلاف الغشاء المخاطي أو تسريع التفاعلات الأيضية، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مواد مسرطنة في التبغ والكحول. ومع ذلك، لا توجد دراسة سليمة للحالات والشواهد تستند إلى السكان حول استهلاك المتة كعامل خطر للإصابة بالسرطان".

وأضافوا: "يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل إصدار بيان نهائي بشأن مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة بأي من الأشكال المختلفة لاستهلاك المتة. ويجب أن تشمل الأبحاث المستقبلية دراسات سكانية، من خلال جمع البيانات عن استهلاك التبغ والكحول والمشروبات الساخنة والفواكه الطازجة والخضروات، واستنباط طريقة لقياس حجم ودرجة حرارة ما يستهلك بدقة".

وفي حين لم يتم التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن المتة في عام 2009، هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن المشروبات الساخنة يمكن أن تسبب ضررا.

وهذا ليس بالضرورة بسبب المركبات الموجودة في المشروبات، ولكن بسبب درجة الحرارة التي يتم تقديمها بها.

وقامت دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا عام 2016 بتقييم تأثير المشروبات الساخنة على احتمال الإصابة بالسرطان.

وقد تبين إن المشروبات التي تزيد درجة حرارتها عن 65 درجة مئوية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وقالت الأستاذة المشاركة ماريان ستيرن: "هناك دليل مادي على أن المشروبات الساخنة جدا يمكن أن تساهم في إصابة الخلايا في المريء وبالتالي أن تساهم في تكوين السرطان".

وكجزء من دراستهم، قام الفريق أيضا بتقييم ما إذا كان شاي الأعشاب على وجه التحديد له تأثير على احتمالية الإصابة بالسرطان.

وأوضحت ستيرن: "لقد تمكنا الآن من إجراء تقييم أكثر دقة لتأثير المتة نفسها من تأثير درجة الحرارة، وخلصنا إلى أن الروابط الملحوظة بين شرب المتة وسرطان المريء يبدو أنها مدفوعة إلى حد كبير بشرب المتة الشديدة السخونة. ولوحظت ارتباطات مماثلة للمشروبات الأخرى الساخنة جدا، مثل الشاي أو القهوة".

ومع ذلك، قالت ستيرن إن هناك أدلة على أن المشروبات الساخنة بدرجة حرارة متوسطة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الجسم مثل القهوة. مضيفة: "بالنسبة للعديد من أنواع السرطان، وجدنا دليلا واضحا على أن القهوة ليست مسببة للسرطان. وفي الواقع، وجدنا أن القهوة تحمي من بعض أنواع السرطان مثل سرطان الكبد وسرطان الرحم".