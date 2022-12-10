الاسباب الخفية وراء انفصال الشيف أبو جوليا عن زوجته ، منذ اللحظة الاولى لانتشار الاشاعات عن سبب وحقيقة انفصال الشيف أبو جوليا عن زوجته الطبيبة سماح سهيل، وخاصة ان ابو جوليا هو شيف فلسطيني يلقبه البعض بمحبوب العرب من مواليد قطاع غزة، بدأ عمله في الطبخ من غزة مثله كسائر الشباب الفلسطينيين, وكالة فلسطين اليوم تحاول نشر تفاصيل خبر انفصاله عن زوجته.

الاسباب الخفية وراء انفصال الشيف أبو جوليا عن زوجته

في الساعات القليلة الماضية شاع انه انفصل عن زوجته، وهما يقيمان في المملكة المتحدة انجلترا في العاصمة لندن، توجه الى قطر من اجل متابعة كاس العالم وحضور لقاء المغرب والبرتغال.

أما عن زوجته سماح سهيل، فهي فلسطينة الاصل و المنشأ تزوجها أبو جوليا منذ أعوام، تقيم في بريطانيا وتدرس بها، وتعمل طبيبة في احد المشافي الانجليزية.

الاسباب الخفية وراء انفصال الشيف أبو جوليا عن زوجته

حيث قررت دراسة الطب لا نها تعشق هذا التخصص، لا يتوقع اي متابع ان تنفصل عن زوجها محمد سبيتة وذلك لأنها عاشت معه الكثير من اللحظات المثيرة دون اي مشكلات او عقبات.

انفصال ابو جوليا عن زوجته سماح سهيل صحيح وليس اشاعة، نشرت الأخيرة نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام انه لا احد يستحق كل هذه التضحية وهذا يدل على صدق الخبر.