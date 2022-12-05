نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع فيروس الانفلونزا

قدم مدير قسم الأوبئة والرصد الوبائي في وزارة الصحة بغزة، د. هيثم عمران، نصائح مهمة للمواطنين في ظل انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأوضح، د. عمران، حول انتشار فيروس الإنفلونزا، أن انتشار الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي خلال الفترة، تنشط مع دخول فصل الشتاء أكثر من الفصول الأخرى.

وبين، أن الفيروسات المنتشرة حاليًا مختلفة، إلا أنها متشابهة في الأعراض، منها الانفلونزا الموسمية، والفيروس النخلوي، ونزلات البرد، وتصيب كافة الفئات العمرية.

ولفت إلى أن أعراض الفيروسات المنتشرة متشابهة في ارتفاع حرارة الجسم وآلام شديدة في المفاصل وصداع مصاحب للكحة، لكنها متفاوتة التأثير من شخص لآخر.

ونصح د. عمران المواطنين بتباع إجراءات السلامة والوقاية وعدم الاختلاط بالأشخاص المصابين لمنع انتشار العدوى، والإكثار من تناول السوائل.