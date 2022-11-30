هذه العلامة تشير الى الإصابة بالسرطان !

يهتم الناس بالكثير من أعراض السرطان، فينتابهم القلق عندما يرصدون أحدها، لكنهم قد لا يكترثون لأمر يحصل خلال فترة الليل، في حين أنه قد يكون مؤشراً على الإصابة بالمرض الخبيث.

ويوضح خبراء الصحة، أن التعرق ليلاً من بين العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بعدد من أمراض السرطان التي تتطلب تشخيصاً مبكراً من أجل تعزيز أمل الشفاء والاستجابة للعلاج.

وتشمل قائمة تلك السرطانات كلاً من سرطان الدم وسرطان الكبد وسرطان العظام، وما يعرف في الطب بورم المتوسطة الخبيث و«الورم السرطاوي».

وبحسب صحيفة «الصن» البريطانية، يلجأ جسم الإنسان إلى التعرق من أجل تبريد نفسه، وبالتالي، فإن تلك الإفرازات قد تكون بمثابة مؤشر على وجود مرض لدى الإنسان.

ولا يعرف الباحثون في الطب حالياً ما الذي يجعل بعض أنواع السرطان تحديداً تؤدي إلى حدوث تعرق خلال فترة الليل، لكن ربما يكون الأمر ناجماً عن محاولة الجسم مكافحة الورم.