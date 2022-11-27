ما هي أهم فوائد الكاجو؟

يعد الكاجو كنزا ثميناً من المعادن والفيتامينات، ويتمتع الكاجو بفوائد صحية كبيرة، لاحتوائه على دهون قيّمة تمتاز بتأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية ومستوى الدهون في الدم.

وينصح العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة بالحرص على تناول الكاجو لما له من فوائد صحية وخاصة للقلب، وأهم فوائده هي كما يلي:

أهم فوائد في الكاجو

وذكر مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية الكاجو يعد كنزا من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة العين والجلد والعظام والعضلات والأعصاب؛ حيث إنه يحتوي على الفيتامينات A و B و E، كما أنه يزخر بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل الكاجو على الحمض الأميني "التربتوفان"، والذي يحتاجه الجسم لإنتاج هرمون السعادة "السيروتونين".

ويعتبر الكاجو نوعاً من المكسرات المشهورة واللذيذة والتي تشتهر بها بشكل خاص منطقة بحر الكاريبي والبرازيل.

ويمكن تناول الكاجو كوجبة خفيفة أو كإضافة لأطعمة وحلويات مختلفة.