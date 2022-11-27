الفوائد الصحية لشاي القرنفل

يُستخدم القرنفل في شكله الأصلي أو مطحون أو منقوع في صورة شاي عشبي حرّيف له مذاق قوي. يمكن الاستفادة من هذه التوابل متعددة الاستخدامات في تتبيل لحوم الشواء، وإضافة نكهة إلى المشروبات الساخنة الشتوية، وإضفاء مذاق عطري للوجبات أثناء الطهي.

وبالرغم من أن القرنفل يُعرف بأنه نوع من التوابل الحلوة والعطرية، ولكن لطالما تم استخدامه أيضاً في الطب التقليدي والعلاج الشعبي بالأعشاب.

في الواقع، وجدت الدراسات العلمية أن المركبات الموجودة في القرنفل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم. واتضح أن تناول شاي القرنفل بالتحديد قد يحقق العديد من الفوائد الصحية الكبيرة.

أهمية شاي القرنفل وفوائده الصحية

الشاي جزء لا غنى عنه في حياة الكثير من الناس بمختلف الثقافات، واحتساء فنجان ساخن من الشاي يكفي لبدء اليوم خاصة في برد الشتاء.

ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالملل من تناول الشاي الأخضر المعتاد أو الشاي الأسود، قد يكون تجربة شاي القرنفل هي خيارك المثالي.

على الرغم من وجود القرنفل في كل مطبخ تقريباً، لكن لا يعرف معظم الناس فوائد تناوله في هيئة مشروب، ومن بين تلك المزايا التي ستجعلك تتناوله يومياً أن يقوم بالآتي:

1- يعالج مشاكل اللثة ويخفف آلام الأسنان

يحتوي القرنفل على مكونات مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف تورم اللثة وعلاجها من الإصابات والأمراض؛ لذلك إذا كنتَ تعاني من ألم في الأسنان أو اللثة، فقم بالغرغرة بشاي القرنفل الدافئ للتغلب على هذه الأعراض، واحرص على تناول كوب ساخن منه كلما اشتد الألم.

وكشفت الدراسات العلمية أن شاي القرنفل يطهر الفم من البكتيريا والأوساخ، وبالتالي يساعد في تحقيق التسكين السريع لآلام الأسنان واللثة.

2- يعالج التهاب الجيوب الأنفية

إذ كنت تعاني من احتقان في الصدر أو الجيوب الأنفية المزمنة، قد يكون مثالياً تناول كوب من شاي القرنفل الدافئ خاصة في الصباح لإزالة الالتهابات والحصول على راحة سريعة من الجيوب الأنفية.

ولأن توابل القرنفل تتمتع بمركبات الأوجينول القوية، فهو يزيل البلغم المحتقن ويقلل شعور الألم في جميع أنحاء الجسم تقريباً.

3- يعالج الإصابة بالحمى

شاي القرنفل غني بالمغنيسيوم ومصدر غني بفيتامين هـ وفيتامين ك مما يجعله مشروباً غنياً بالعناصر الغذائية الضرورية بشكل يومي للصحة الجيدة.

ولكونه مضاداً طبيعياً للالتهابات، فإن شاي القرنفل يقاوم العدوى البكتيرية في كل الجسم. كما أنه خافض للحرارة بطبيعته، وبالتالي يخفض درجة حرارة الجسم إلى جانب تعزيز مستويات المناعة عند المرضى بالعدوى.

4- يساعد على الهضم

يمكن أن يؤدي تناول كوب من شاي القرنفل قبل الغداء أو العشاء إلى تحفيز تدفق الدم وتحسين إنتاج اللعاب لتحسين عملية هضم الطعام.

بصرف النظر عن ذلك، فإن شاي القرنفل يعزز إفرازات المعدة كذلك ويمتلك خصائص مسكنة تكافح الحموضة وآلام المعدة الناتجة عن عسر الهضم أو انتفاخ البطن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الشاي له أيضاً تأثيرات قوية مضادة للقيء ما يجعله مشروباً مثالياً للسيدات الحوامل.

5- يقتل الطفيليات المعوية

يستخدم شاي القرنفل منذ العصور القديمة لقتل الطفيليات المعوية وعلاج المرضى بالعفونة أو التسمم؛ إذ إن وجود مركبات مضادة للالتهابات في القرنفل يساعد في إزالة الطفيليات من الجسم وتخفيف أعراضها الجانبية، وهي آلام البطن واضطراب المعدة.

6- يخفف آلام التهاب المفاصل

إذا كنت تعاني من التهابات المفاصل وآلامها المؤلمة، جرب ضغط كمادات شاي القرنفل المثلج للتخفيف الفعال. بما أنه من المعروف أن القرنفل عامل مسكن قوي، فإن وضع الكمادات الباردة من الشاي سيخفف آلام المفاصل وآلام العضلات والتورم وإصابات الأربطة.

فقط ضع الكمادة لمدة 20 دقيقة على المنطقة المصابة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم للتخفيف من آلام التهاب المفاصل.

7- استخدامه موضعياً يعالج التهاب الجلد

نظراً لكون القرنفل غنياً بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، يلعب شاي القرنفل دوراً رئيسياً في التعامل مع مشاكل الجلد المختلفة.

إذ يحتوي شاي القرنفل على زيوت طيارة تساعد في إزالة السموم من الجسم. وعند استخدامه موضعياً، فإنه يشفي الجروح الخارجية والالتهابات الموضعية.

يمكن أيضاً وضع هذا الشاي على الجلد لحمايته من إصابات الجلد أو الخدوش والالتهابات الفطرية للجلد.

طريقة تحضير شاي القرنفل

1. طحن ملعقة كبيرة من القرنفل الكامل في هيئة مسحوق.

2. في قدر عميق على النار، يُضاف كوبين من الماء البارد ويُضاف لهما بودرة القرنفل ويُترك حتى الغليان على نار متوسطة.

3. يُرفع عن النار ويُترك لكي يتمازج لمدة 3 إلى 4 دقائق.

4. يُترك حتى يبرد تماماً، ثم يُصفى، ويُقدم بعد إضافة العسل حسب الرغبة.