طبيبة مصرية تكتشف علاجا لأخطر الأمراض المتعلقة بالسرطان

كشفت الدكتورة داليا شتا، معيدة بقسم الميكروبولوجيا والمناعة بصيدلة المنصورة، تفاصيل فوزها بجائزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي، بسبب اكتشافها علاجا لعدوى تصيب مرضى السرطان.

أضافت داليا شتا، في لقائها عبر زووم، ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها طبقت العلاج الجديد على فئران تجارب، وكانت النتائج جيدة، وحاليا تطبق الدواء على عينات من المرضى المصابين بمرض السرطان.

وتابعت: "النتائج التي توصلت إليها حتى الآن بعد تطبيقها على فئران التجارب مبشرة للغاية، والجائزة بالنسبة لي قيمة تقديرية كبيرة".

وأردفت: "أنا خريجة قسم الميكروبولوجيا والمناعة من صيدلة المنصورة، وأنا أحب المناعة منذ الدراسة، وعندما تخرجت عملت لمدة عامين على أحد المشروعات الخاصة بعملي، وقدمت للسفر وبالفعل سافرت إلى ألمانيا، وحتى الآن أنها على قوة جامعة المنصورة، رغم حصولي على درجة الماجستير في ألمانيا وأعكف حاليا على الانتهاء من الدكتوارة".

وأشارت إلى أنها سافرت ألمانيا بعد تقديمها بمشروع خاص بالمناعة، مردفه: "ما زلت حتى الآن أتلقى دعم من جامعة المنصورة، لأنني على قوتها حتى الآن، وأنا أحاول وضع اسم جامعة المنصورة بجانب الجامعات العالمية في الخارج".