حل طبيعي للوزن الزائد بهذا المكون..!

الوزن الزائد مشكلة تؤرق الكثيرين، لكن من الممكن أن يكون له حل طبيعي قريباً هل تبحث عن وسيلة لمكافحة تلك الكيلوغرامات الزائدة دون دفع أطنان من المال وتحمل جميع أنواع الآثار الجانبية غير المرغوب فيها التي تشتهر بها العديد من مكملات إنقاص الوزن؟ كشفت دراسة أجريت مؤخرًا في اليابان أن شيئًا رخيصًا وخاليًا من الآثار الجانبية قد يساعد البشر في الحصول على حلم الرشاقة.

أولاً من سيشرب الماء المستخدم في سلق البطاطا الحلوة. في حين أن كل الغليان يؤدي الى قتل أي بكتيريا على جلد البطاطا أو موجودة في الماء ، فالحقيقة هي أن أي شخص قام بسلق البطاطا الحلوة لم يفكر في الحصول على فوائد معينة من شربها.

حسنًا ، اكتشف العلماء في اليابان مؤخرًا أن استهلاك ماء البطاطا الحلوة قد يساعد البشر على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة عن طريق التسبب في كبت الشهية.

البطاطا الحلوة عنصر أساسي في النظام الغذائي الياباني

تعد البطاطا الحلوة واحدة من العديد من الأطعمة الأساسية الصحية في النظام الغذائي الياباني. يقال أيضًا أن ما يصل إلى 15 في المائة من جميع البطاطا الحلوة في اليابان يتم تحويلها إلى منتجات غذائية تعتمد على نشا البطاطا بالإضافة إلى العديد من الأطعمة المصنعة وحتى المشروبات المقطرة.

يتسبب التصنيع الضخم للمنتجات القائمة على البطاطا الحلوة في إنتاج مياد عادمة يتم إلقاؤها في الأنهار والبحيرات والمحيطات ، ويشعر العلماء اليابانيون بالقلق من أن هذه المياه قد تحتوي على مركبات يمكن أن تكون ضارة بالبيئة.

من هنا جاءت الحاجة الى القيام بدراسات على المياه المستخدمة في معالجة البطاطا الحلوة، فكشفت أحدى الدراسات أن ماء البطاطا الحلوة قد يساعد في إنقاص الوزن!

أجريت الدراسة المذكورة على الفئران التي تناولت وجبات غنية بالدهون. تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين - أعطيت إحداهما ماء يحتوي على مستويات عالية من بروتين ببتيد البطاطا الحلوة (الموجود في البطاطا ولكن يمكن أن تتسرب إلى الماء المستخدم لغليها) والأخرى أعطيت ماء بمستويات منخفضة من بروتين ببتيد البطاطا الحلوة. .

أجرى العلماء اليابانيون عدة اختبارات مختلفة على الفئران بعد حوالي شهر. اكتشفوا أن أولئك الذين تم تزويدهم بالمياه التي تحتوي على مستويات عالية من بروتين الببتيد البطاطا الحلوة لديهم وزن أقل في الجسم!

قلة الشهية وزيادة التمثيل الغذائي

وفقًا للنتائج التي توصلوا إليها ، فإن فئران التجارب التي حصلت على مياه تحتوي على مستويات عالية من بروتين ببتيد البطاطا الحلوة قللت من الشهية ، مما منعها من تناول المزيد من الطعام أكثر من اللازم.

علاوة على ذلك ، كان التمثيل الغذائي للفئران المذكورة أسرع بكثير من أولئك الذين تم إعطاؤهم ماء يحتوي على مستويات منخفضة من بروتين ببتيد البطاطا الحلوة. قال العلماء اليابانيون الذين أجروا الدراسة إن السبب في ذلك هو زيادة كميات الليبتين والأديبونكتين ، وكلاهما هرمونات تنظم الشبع ومعدل الأيض.

ولكن الدراسة اختصت بالتأثيرات المذهلة لبروتين الببتيد البطاطا الحلوة على الجسم في فئران التجارب ، ولم تبدأ بعد الدراسات حول آثاره على البشر.

الفوائد المحتملة الأخرى

وأضاف العلماء اليابانيون أن الفئران التي تم تزويدها بالمياه التي تحتوي على مستويات عالية من بروتين ببتيد البطاطا الحلوة تراجعت لديها أيضًا مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول ، مما قد يشير إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة. اكتشفوا أيضًا أن الأنسجة الدهنية وكتلة الكبد تقلصت في المجموعة المذكورة من فئران التجارب.

قال العلماء المشاركون في الدراسة إن النتائج الواعدة جدًا في النهاية قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يكافحون للتخلص من الوزن الزائد ، وتساعد في تقليل مخاطر تعرضهم لمشاكل صحية مرتبطة بالسمنة.