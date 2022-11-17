أمراض عدة تسببها الأطعمة الجاهزة تعرف عليها

حذرت دراسات عدة من أضرار الأطعمة الجاهزة على الصحة، لاحتوائها على كثير من الدهون والسكر والملح.

وقال المركز الاتحادي للتغذية إن الأطعمة الجاهزة ترفع خطر الإصابة بعدة أمراض خطيرة أبرزها السِمنة وما تؤدي إليه من داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الأمعاء.

وأوضح المركز الألماني أن سبب ذلك يكمن في أن الأطعمة الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح والدهون والقليل من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، مشيرا إلى أن اللحوم المصنعة مثل النقانق تعد الأخطر ضمن هذه الأطعمة.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة قدر المستطاع والحرص على تناول أطعمة صحية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات.