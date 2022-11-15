هل هناك أضرار لتناول الوجبات السريعة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم؟

يميل الكثير من الناس إلى تناول الوجبات السريعة والدسمة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم، مثل البيتزا والبرغر وغيره الكثير، ولا سيما البوشار والمكسرات والشيبس، وهذا الأمر قد يشكل خطراً كبيرًا على صحتهم.

تحتوي الوجبات السريعة وبخاصة البيتزا والمقرمشات والبرغر على الكثير من السعرات الحرارية والدهون المشبعة التي تزيد عن حاجة الإنسان اليومية، وعلى سبيل المثال، تحتوي رقائق البطاطا المقلية على 180 سعرة حرارية لكل كيس أو علبة، فضلاً عن 3 غرامات من الدهون المشبعة.

ما هي الوجبات السريعة؟

الوجبات السريعة هي الوجبات التي يتم تحضيرها في المطاعم والأماكن العامة بشكل سريع، وبجودة قليلة لأنها تعتبر من الوجبات بسعرات حرارية عالية، لأنها مشبعة بالدهون والزيوت.

أضرار تناول الوجبات السريعة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم

من أضرار تناول الوجبات السريعة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم أنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون

تساعد تناول الوجبات السريعة على حدوث الكولسترول

من أضرار تناول الوجبات السريعة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالمأيضاً أنها تعمل الوجبات السريعة على زيادة الوزن

تسبب الوجبات السريعة التسمم نظراً لعدم الحفاظ على المعايير السليمة في عملية الحفظ والتخزين والغنتاج.

الوجبات السريعة قليلة العناصر والمعادن والفيتامينات الغذائية

تساعد الوجبات السريعة على الكثير من الأمراض مثل: مرض السرطان، الزهايمر، والاكتئاب.

تضر الوجبات السريعة المعدة لأنها تحتوي على الكثير من البهارات وخاصة البهارات الحارة.

بعض الوجبات السريعة والحارة تسبب قرحة المعدة أو تهيج القولون.

ايجابيات الوجبات السريعة

من ايجابيات الوجبات السريعة أنها تعطي الشخص شعور اللذة والاستمتاع عند تناول الوجبات السريعة.

توفر الوجبات السريعة الوقت والجهد لأن تحضيرها سريع وغير متعب خصوصاً للمرأة العاملة مقارنة بتحضير أصناف الطعام الأخرى.

في بعض الأحيان قد تكون الوجبات السريعة موفرة واقتصادية أكثر من الوجبات العادية لأن مكوناتها أرخص من الطبيخ.

كما أنها قد توفر على المراة مجهود تنظيف المطبخ وغسل المواعين، وبالتالي تساعدها على الراحة أكثر.

نصائح غذائية عند مشاهدة مباريات كأس العالم