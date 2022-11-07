مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو على يلا شوت HD اليوم بدون تقطيع .. بث مباشر مباراة ريال مدريد beIN Sport

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو على يلا شوت ويلا كورة HD اليوم الاثنين الموافق 7-11-2022 بدون تقطيع ، حيث ستنطلق المباراة التي استعد لها المارينغي منذ ايام تأتي ضمن فعاليات الجولة 13 من بطولة الدوري الاسباني لهذا العام ، والآن بدأ الآلاف من المشجعين في جميع انحاء دول العالم من أجل متابعة مباراة ريال مدريد بث مباشر إذ أنها ستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وستذاع على العديد من القنوات المحلية وقبل هذه المواجهة يحتل الريال المرتبة الثاني في عمر الدوري الاسباني برصيد 32 نقطة فيما يحتل في المرتبة الأول برشلونة بفارق نقطتين ويريد الفريق تحقيق الفوز بتسجيل عدد أكبر ممكن من الأهداف وعن التفاصيل التي وضعها فريق فلسطين اليوم الاخباري فيها تردد القنوات الناقلة بالاضافة إلى التشكيلة فهي النحو التالي:

بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو الآن

ويمكن لكافة زوار المقالة الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر بدون تقطيع HD ويمكن لكم الضغط على هنــــــــــــــا حيث يتميز هذا الموقع على يلا شوت ونشير لكم إلى أن رايو فاليكانو يحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة للموسم الجاري ، ويمكن لكم الآن المتابعة من أجل فهم التعرف على التشكيلة . وقبل أن نبدأ نشير إلى أن المعلق الرياضي حسن العيدروس هو من سيعلق على المباراة.

وسوف نتعرف على جميع التفاصيل الكاملة حول مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر ، إذ أن تشكيلة فريق ريال مدريد وهو على النحو التالي : وفي خط الهجوم يضم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس (كريم بنزيما)، فيديريكو فالفيردى. أما في خط الوسط فإنه يضم كل من : لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا (لوكاس فاسكيز).

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول التشكيلة ، إذ أنه في خط الدفاع كل من : دافيد ألابا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر (ناشو)، أما في حراسة المرمى فإنه يضم : تيبو كورتوا ، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهي التالي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا كورة

وضمن المعلومات التي نقدمها بين ايديكم هذه المباراة التي يشاهدونها الملايين حول العالم ، ولقد وضعنا لكم في هذه المقالة ابرز الترددات التي ستتم عرض مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو الآن بث مباشر بجودة HD وهو على النحو التالي: ونبدأ مع أول تردد وهو قناة AD SPORTS 1 HD على نايل سات: التردد: 11411، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 30000، التصحيح: 3/4.

وفي القناة الثانية التي ستنقل مباراة ريال مدريد مباشر اليوم هو قناة AD SPORTS 1 HD على عرب سات وفيما يلي ترددها 11804 ، الاستقطاب: أفقي ، الترميز: 27500، التصحيح: 3/4 .

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول ترددات النقالة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر HD وهو التالي: إذ ان قناة ON Time Sports 1 HD على نايل سات يكون ترددها التالي: التردد: 11861 ، الاستقطاب: رأسي ، الترميز: 27500 ، التصحيح: 5/6 .

مباشر ريال مدريد ورايو فاليكانو يلا كورة

عدي علق : كم كانت نتيجة اخير كلاسيكو عبسي هل انت لازلت في 2010 ام ماذا، صحصح يا اخي واستعد لليالي الخميس لنك لا زلت نايم وانضم الى مشجعين باريس والستي والبس قميس من سيواجه مدريد".

خالد علق : باي الى الدوري الاوربي اذهب الى النوم باكر لانو سهرتك على الفاضي ليش منذ سبع سنوات الى الان ما تم حدا الا فاز عليكم وخرجتم خارج دوري الابطال الريال يخسر مبارات وبعدها يعاقب من يقف امامه مو متل بعض العالم خسروا مبارات مع البايرن وما زالوا نايمين الى حد الان وناطرين معجزة من بلزن لاكن هيهات هيهات لقد تبخر الحلم ".

رسمياً | كريم بنزيما سيغيب عن مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو غداً بداعي الاصابة pic.twitter.com/SftVw4sW6h — MILANEIAH 92 (@RF__1992) November 6, 2022

‏بكة الريال علقت : "أنت تسجل من مسافة 25 ياردة، ما الذي يجب عليك فعله أكثر حتى يتم إختيارك لتسديد ركلة جزاء؟ فالفيردي : لا لا، هذا تخصص مودريتش وبنريما ورودريغو، أنا هنا فقط لأركض لفريقي والدفاع ومحاولة التسجيل من خارج منطقة الجزاء" .

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مباشر ريال مدريد لايف LIVE اليوم

فادي علق على مباراة ريال مدريد بث مباشر : ""المدريدي يقول ان تدخل فالفيردي على موراتا تدخل شجاع وذكي، لكن بعد تدخل غوميز على فالفيردي يعتبره تدخل خشن" قالها انشيلوتي مدربهم: "جماهير ريال مدريد لا تفهم شيء بكرة القدم" !!".

عبدالله الخولي علق : "هوا مين اللي جابلكوا دوري الابطال بنزيما ولا مودريتش ولا روس ولا كريستيانو ولا مين بالظبط عشان ابقا عارف ".

الرابطة الملكية علقت على مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر : "توقفت مباراة ريال مدريد كاستيا ضد بونتيفيدرا عند الدقيقة 70. تم إخلاء الملعب . . خوسيه لويس سانشيز (CHTV): المباراة تستأنف. تم السماح للناس بالدخول مرة أخرى في ملعب دي ستيفانو. كان هناك بلاغ كاذب".

مقارنة رقمية بين موقف ريال مدريد ورايو فاليكانو في الليجا قبل مواجهة الفريقين 📈



مين هيكسب؟🤔 pic.twitter.com/p8XS5A3mXA — Eksab.com (@eksab_) November 7, 2022

حساب شبكة علق : "ما الفرق بين ريال مدريد ورايو فاليكانو؟ فران غارسيا (لاعب رايو فاليكانو): ريال مدريد لديه أهداف مختلفة جداً عن أهداف رايو. ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، رايو مميز جدًا بالنسبة لي لأنه هو الذي منحني الفرصة للتطور ولاتخاذ خطوة للأمام عندما غادرت الكاستيا ".

بن زيد علق مباراة ريال مدريد بث مباشر الآن بدون تقطيع : "تواجهوا ريال مدريد ورايو فاليكانو ، 14 مباراة ، 13 فوز ريال مدريد ، 1 فوز رايو فاليكانو ، اكبر نتيجة في اللقاءات اللي جمعتهم 10-2 للريال ".

بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا شوت

أولا: 10:00 مساءً بتوقيت قطر.

ثانيا: 7:00 مساء بتوقيت موريتانيا.

ثالثا: 10:00 مساء بتوقيت جزر القمر .

رابعا: 10:00 مساء بتوقيت السعودية .

خامسا: 9:00 مساء بتوقيت مصر .

سادسا: 10:00 مساء بتوقيت فلسطين .

سابعا: 10:00 مساء بتوقيت الأردن.

ثامنا: 10:00 مساء بتوقيت سوريا .

تاسعا: 10:00 مساء بتوقيت لبنان .

عاشرا: 10:00 مساء بتوقيت العراق .

🚨 رسمياً / حسن العيدروس مُعلقاً على مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يوم الإثنين. pic.twitter.com/3l7SOalH79 — Insider Real (@RMCFarab) November 4, 2022

الحادية عشرة : 9:00 مساء بتوقيت السودان .

الثانية عشرة : 10:00 مساء بتوقيت اليمن .

الثالثة عشرة : 9:00 مساء بتوقيت ليبيا .

الرابعة عشرة : 8:00 مساء بتوقيت تونس .

الخامسة عشرة : 8:00 مساء بتوقيت الجزائر .

السادسة عشرة : 7:00 مساء بتوقيت المغرب .

السابعة عشرة : 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

الثامنة عشرة: 10:00 مساء بتوقيت البحرين.

التاسعة عشرة: 11:00 مساء بتوقيت سلطنة عُمان.

العشرون: 10:00 مساء بتوقيت الكويت .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو على يلا شوت ويلا كورة HD اليوم الاثنين الموافق 7-11-2022 بدون تقطيع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .