ريال مدريد يوجه تهديداً صريحاً لمحمد صلاح!

وجه إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني، تحذيرا للمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ورفاقه في الريدز.

وكانت أوقعت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا العملاق المدريدي في مواجهة الفريق الإنجليزي، في تكرار لنهائي العام الماضي بين الفريقين.

وقال بوتراجينيو، عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية، عقب إجراء القرعة: "مباراة الإياب ستكون وسط جماهيرنا في سانتياجو برنابيو، والجميع يعرف ماذا يعني ذلك".

وأضاف "مواجهة ليفربول تكرار للمباراة النهائية بين فريقين تاريخيين، ستكون رائعة لكننا أبطال هذه المسابقة، وسنحاول الدفاع عن لقبنا".

وبسؤاله عن تراجع ليفربول في الفترة الأخيرة، رد مسؤول النادي الملكي: "المباراة ستكون في فبراير، لذا ستكون هناك متغيرات عديدة".

وأتم إيميليو بوتراجينيو تصريحاته بالقول: "ليفربول فريق بطل، وأجواء ملعبه أنفيلد دائمًا ما تكون مثيرة، وتدفعك لبذل أقصى جهد".