شاهد بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت.. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي الفجر الجديد، اليوم السبت تنطلق أولى مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشهد مباراة نارية من العيار الثقيل ضد فريقين كبيرين، حيث من المقرر أن يلتقي نادي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت فلسطين والسعودية، الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، مساء اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، على ملعب ستامفرود بريدج معقل نادي تشيلسي الإنجليزي، إذ يتوقع الجمهور أن يشاهد مباراة نارية بين الكبيرين، لاسيما مع انتعاش نادي تشيلسي على مستوى النتائج الجيدة وحصد النقاط مع مدربه الجديد، إضافة إلى محاولة مانشستر يونايتد بالعودة إلى مجد الانتصارات وحصد البطولات التي فارقتهم منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

ويبحث عشاق الفريقين عن، شاهد بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت.. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي الفجر الجديد، حيث من المقرر أن تُلعب المباراة الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم ضد الفريقين الكبيرين، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 20 نقطة، ويسعى تشيلسي للتقدم في النتائج واحتلال مرتبة متقدمة من جدول الترتيب، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة ماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت سبورت 360، لتشاهدوا أحداث المباراة لحظة بلحظة بجودة عالية دون أي تقطيع يطرأ على البث.

طالع أيضا..

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم يلا شوت.. شاهد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم سبوت 360 HD

لمشاهدة المباراة بث مباشر اضغط هنا

نادي مانشستر يونايتد الذي يحتل المرتبة التاسعة من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، عاقب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدم استدعائه إلى المباراة المهمة ضد فريق تشيلسي، بسبب أنه خالف القواعد والقوانين وغادر أرض الملعب قبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة في المباراة الماضية، وهو ما أثار غضب مدربه تين هاج، والإدارة على حد سواء، وسط تقارير صحفية تفيد بأن مشوار رونالدو قد شارف على الانتهاء، إلا أن جمهور اليونايتد يبحث الآن عن، مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد يلا شوت الآن HD.

🏟️ Following an exciting #PL victory this week as @ManUtd won against Spurs, we are now offering fans the chance to own a @MatchWornShirt straight from the game 🤩



Proceeds go to the Foundation and our work with young people ❤️



🔗 https://t.co/MYPlkDXXNS pic.twitter.com/twYYTl9V0Q