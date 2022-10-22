مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم يلا شوت.. شاهد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم سبوت 360 HD، يستعد نادي مانشستر سيتي لمقابلة نظيره برايتون الساعة الخامسة بتوقيت السعودية والقدس، الرابعة بتوقيت العاصمة القاهرة، من مساء اليوم السبت 22 أكتوبر 2022، ضمن الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد، حيث إن أعين نجوم مانشستر سيتي شاخصة نحو الفوز فقط، لاسيما وإنها مباراة سهلة، وعلى أرضهم وبين جمهورهم، إضافة إلى السبب الأهم وهو ملاحقة المتصدر أرسنال ومحاولة تصدر بطولة الدوري الممتاز، بدلا من حلول المركز الثاني في البطولة.

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ويبحث محبو كرة القدم بشكل عام وأنصار مانشستر سيتي على وجه الخصوص عن، مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم يلا شوت.. شاهد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم سبوت 360 HD، خاصة أن الجميع يترقب ما سيفعله نجم مانشستر سيتي الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند الذي يواصل اختراق حصن المدافعين وهز شباك الخصوم، الذي دفعه لأن يكون هداف الدوري الإنجليزي حتى هذه الجولة، مع ترشيحه لأن يكون الهداف حتى نهاية الموسم إن بقي على هذه الغزارة التهديفية، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون اليوم الفجر الجديد.





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رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر الآن كورة أون لاين، نادي مانشستر سيتي يتواجد في المركز الثاني برصيد 23 نقطة ويحرص على أن يتصدر قمة ترتيب الدوري ويفوز باللقب كما العام الماضي، بينما يحتل برايتون المركز الخامس برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يدفعه للقتال من أجل البقاء في الدرجة الممتازة، ويبتعد عن مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

في آخر زيارة لبرايتون إلى استاد الاتحاد، سجل محرز الهدف الأول وصنع الثاني 🔥



كم هدف سيشارك فيه ساحر العرب في مواجهة اليوم؟ 🤔#السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/bqn7r69tqx — مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 22, 2022

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