ما هي أهم فوائد تمرين السيت أب؟

يستخدم هذا التمرين للتخلص من آلام الظهر والحوض والعمود الفقري والوقاية من الأمراض القلبية يمكنك ممارسة تمرين السيت اب، إليكم أهم فوائده وطريقة الأداء.

ويُعد تمرين السيت اب بحسب المختصين في مجال الصحة أحد التمارين المميزة التي تعزز الصحة بشكل عام والوقاية من الاصابة ببعض الأمراض مثل القلب والسكري، وهو يعتبر من التمارين السهلة التي يمكن أن يتم ممارستها في المنزل، إليكم الآن فوائد تمرين سيت اب والجدول الخاص به.

تمرين السيت اب

السيت اب من التمارين التي تساعد في القضاء على دهون البطن، حيث أنه يستهدف تقوية عضلات البطن وحرق الدهون، كما أنه يستهدف مجموعة أخرى من العضلات مثل عضلات الصدر والعضلات القابضة في الفخذ، والعضلات في أسفل الظهر، وعضلات الرقبة.

أهم فوائد تمرين السيت أب

- تساعد تمارين سيت اب على تقوية عضلات الجسم بشكل عام وعضلات الظهر والبطن والحوض بشكل خاص.

- تساعد على بناء عضلات البطن.

- التقليل من آلام العمود الفقري والظهر.

- تحسين القوة العضلية والقدرة على التحمل لمن يمارسون الرياضة.

- تقوية القلب والتقليل من التعرض إلى الإرهاق.

- الحفاظ على توازن الجسم أثناء الحركة خلال الأنشطة اليومية أو ممارسة الرياضة.

- التخفيف من تيبس العمود الفقري والوركين وزيادة مرونة الجسم.

- يعتبر من تمارين المعدة التي تساعد على تقوية الحجاب الحاجز، مما يساعد على تحسين التنفس..