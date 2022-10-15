يسبب شمع الأذن شعورا بالضيق، وفي بعض الأحيان إحراجا للمصابين به، خاصة مع صعوبة التخلص منها.

وحسب العديد من المختصين هناك العديد من الطرق الطبيعية للتخلص من شمع الأذن، وهي كما يلي:

طرق التخلص من شمع الأذن الزائد:

1- ماء مالح

المياه المالحة تعد أفضل طريقة والأكثر طبيعية لإزالة شمع الأذن الزائد.

ويحتوي رذاذ الماء المالح على المكونات الأساسية اللازمة لتليين شمع الأذن، ما يقلل من تراكمه ويمنع الانسداد المزعج.

ولإزالة شمع الأذن باستخدام الماء المالح، تخلط ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم وضع كرة قطنية في المحلول الملحي، وعصر المزيج في الأذن أثناء إمالة الرأس.

2- زيت أطفال

لاستخدام هذه الطريقة لإزالة شمع الأذن، تُملأ قطارة الأذن بزيت الأطفال، ثم إمالة الرأس ووضع القطرة، والانتظار بضع دقائق قبل إعادة الرأس إلى الوضع المعتاد.

وتستخدم منشفة أو مناديل لمسح شمع الأذن الزائد، ويمكن استخدام زيت اللوز أو زيت الزيتون حال عدم وجود زيت أطفال.

3- الخل والكحول

يعد هذان المكونان من العناصر المنزلية الشائعة جدًا، والتي ربما تكون موجودة بالفعل في أي منزل.

ولاستخدام هذه الطريقة، تُخلط كمية متساوية من الخل والكحول المحمر، ثم امتصاص المحلول بقطعة قطن والضغط بضع قطرات في الأذن المصابة.

4- ماء دافئ

قد لا يكون هذا هو الحل الأكثر فاعلية، لكن الماء الدافئ البسيط والمباشر يمكن أن يساعد في الواقع في تقليل شمع الأذن الزائد.

والمهم هنا هو التركيز على استخدام المياه النظيفة والمفلترة فقط، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى التهاب الأذن.

5- صودا الخبز

صودا الخبز توفر أيضًا طريقة ممتازة لإزالة شمع الأذن الزائد، ما عليك سوى إنشاء محلول مائي بنسبة 10% من صودا الخبز، و90% ماء.

وبعد خلط المحلول، تُستخدم قطعة قطن لوضع بضع قطرات في الأذن المصابة، وبعد إمالة الرأس لبضع دقائق، يتم مسح شمع الأذن الزائد باستخدام كلينكس أو منشفة.