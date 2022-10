مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك اليوم كورة 360.. بث مباشر ريال مدريد ضد شاختار الآن HD، كل يوم ثلاثاء وأربعاء من كل أسبوع تنطلق مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا التي تجمع بين أقوى الأندية الأوروبية، فالاتحاد الأوروبي يختار بطل الدوري في بلده، والوصيف، والمرز الثالث، وأحياناً الرابع في الدول ذات الدوريات القوية كالدوري الإسباني والانجليزي الممتاز، حيث من المقرر أن تنطلق اليوم مباريات عدة في بطولة دوري أبطال أوروبا أبرزها المواجهة بين ريال مدريد الاسباني ضد نظيره شاختار دونيتسكك الأوكراني، والتي من المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفلسطين، التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، وذلك من مساء اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الأبيض، وذلك في منافسات المجموعة اف، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2022-2023.

تترقب جماهير كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة انطلاق مباراة ريال مدريد اليوم من أجل، مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك اليوم كورة 360.. بث مباشر ريال مدريد ضد شاختار الآن HD، لأن ساعات قليلة تفصلنا عن بدء المهمة الكبيرة والصعبة على رجال المدير الفني كارلو أنشيلوتي، وذلك بسبب غياب عدة عناصر مهمة كالحارس البلجيكي تيبو كورتوا، إضافة إلى التعادل أمام نظيره أوساسونا في الدوري الإسباني والذي أهدى الصدارة للبرشا، حيث سيحرص المدير الفني على دفع رجاله لخوض مباراة تليق بالملكي، وبدوره يرفق لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بث مباشر ماتش ريال مدريد وشاختار دونيتسك الآن يلا شوت، لكي تشاهدوا مجريات المباراة لحظة بلحظة عبر موقعنا.

