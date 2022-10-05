رابط مشاهدة مباراة اشبيلية وبروسيا دورتموند بث مباشر.. بث مباشر بروسيا دورتموند ضد اشبيلية اليوم يلا شوت، اليوم مليء بالمباريات التنافسية القوية والمهمة على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن يلتقي العديد من الفرق الوازنة ضد بعضها البعض، حيث يلاقي نادي اشبيلية الاسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني، الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022، في إطار المجموعة السابعة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للعام الجاري 2022-2023، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ملعب النادي الإسباني في مدينة اشبيلية، إذ إن عشاق وجماهير كرة القدم ينتظرون بدء صافرة هذه المباراة النارية على أحر من الجمر، كون التنافس سيكون سيد الموقف خلال مجريات المباراة.

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Nach 90 intensiven Minuten trennen sich beide Mannschaften 1:1-Unentschieden. Den schwarzgelben Ausgleichstreffer erzielte Paris Brunner. #BVBU19 pic.twitter.com/G4QTGUfLVt — Borussia Dortmund (@BVB) October 5, 2022

⏳ Gleich geht's los Richtung Sánchez-Pizjuán zum ersten von zwei ganz wichtigen Duellen in der Gruppenphase der #UCL innerhalb von sechs Tagen. ⚔️



Wer heute nicht mit dabei sein kann: Kommt am Dienstag nach Dortmund und unterstützt Schwarzgelb im Kampf ums Achtelfinale! 🎫👇 — Borussia Dortmund (@BVB) October 5, 2022

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند بث مباشر

مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند بث مباشر، حيث يدخل الفريق الألماني المباراة وهو في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط، خلف المتصدر مانشستر سيتي، بينما يدخل فريق اشبيلية المباراة وهو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة اسوة بفريق كوبنهاجن الدنماركي، حيث يأمل لاعبو الفريق الاندلسي بحصد النقاط الثلاثة لكي يبقى لهم أمل في عبور مرحلة المجموعات إلى الدور المقبل، وبذلك نكون قد نشرنا لكم، رابط مشاهدة مباراة اشبيلية وبوروسيا دورتموند بث مباشر.. بث مباشر بروسيا دورتموند ضد اشبيلية اليوم يلا شوت، حتى تشاهدوا أحداث المباراة أولا بأول.