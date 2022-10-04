لا شك أن الترطيب يعتبر من أهم علاجات البشرة الجافة والتي ينصح به معظم أطباء الجلدية كبداية لعلاج البشرة الجافة المقشرة.

وينصح العديد من الأطباء بتقديم أفضل الخيارات الممكنة للعناية بالبشرة الجافة أو الحساسة من خلال استخدام الأعشاب الطبيعية.

طرق علاج البشرة الجافة

1- ورق الزيتون

يحتوي على مواد طبيعية وفعالة تعمل كحل سحري للقضاء على جفاف الجلد دون التعرض لأي حساسية أو ضرر للبشرة.

2- جذر العرق سوس

وهو عشبة طبيعية تستخدم لمعالجة الامراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما، وبالتالي يكون له اثار إيجابية في التخفيف من حدة تهيج البشرة من جانب وترطيب البشرة من جانب أخر.

3- حبوب الشوفان

يعتبر الشوفان من أفضل الأعشاب الطبيعية لعلاج البشرة الجافة، حيث يحتوي على السكريات التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة بعمق.

4- الزعتر

هو عشبة آمنة جداً للبشرة، حيث تعمل على تقليل الالتهابات وعلاج الجفاف بصورة فعالة وآمنة. يعتبر الزعتر من الوصفات الجيدة لعلاجات البشرة الجافة.

5- الريحان

يتم وضع الريحان على رأس قائمة الأعشاب الهامة جداً للبشرة، حيث يعمل كمنتج تجميلي طبيعي للبشرة نظراً لاحتوائه على الايوجينول والذي يستخدم كمخدر موضعي ويعمل على مقاومة الجفاف والوقاية من الالتهابات.