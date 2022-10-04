تتميز فاكهة الجوافة بأنها تحتوي على العديد من الفوائد التي تلزم جسم الإنسان كما يرى العديد من الأطباء.

وينصح العديد من الخبراء في مجال الصحة بتناول فاكهة الجوافة لكل أفراد الأسرة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، والفوائد وهي كالتالي:

تعرف على فوائد الجوافة

- تحتوي على العديد من الفيتامينات:

تحتوي الجوافة على الألياف الغذائية، والفيتامينات مثل فيتامين ج، وفيتامين أ، وفيتامين هـ، ومجموعة من المعادن مثل الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم والزنك، إضافةً إلى ذلك فإن سعرات الجوافة قليلة، لذا يمكن تناولها دون القلق من حدوث زيادة في الوزن.

- السيطرة على نسبة السكر في الدم

تساعد الجوافة في السيطرة على مستوى السكر في الدم لاحتوائها على نسبة سكريات منخفضة، إضافةً إلى احتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف التي لها قدرة على خفض مستويات السكر في الجسم، وتعمل مستخلصات أوراق الجوافة على تحسين مستوى السكر، ومقاومة الإنسولين على المدى الطويل.

- تمنع نمو الخلايا السرطانية

تحتوي أوراق الجوافة على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تساهم في منع نمو الأورام السرطانية، وقف انتشار الخلايا السرطانية والقضاء عليها، ولا تزال الأبحاث جارية لتقديم أدلة كافية حول فوائد الجوافة وقدرتها في علاج السرطان.

- تقليل نسبة الكوليسرول

تعد الجوافة من الفاكهة الغنية بعنصر البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويقلل مستوى الكوليسترول الضار ويزيد نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساهم مضادات الأكسدة في منع تفاعلات الأكسدة المسببة للأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

- تخسيس الوزن

تعد الجوافة من الثمار التي تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، إضافة إلى محتواها الغني من الألياف التي تعطي شعوراً بالشبع لفترات طويلة من الوقت مما يمنع من تناول المزيد من الطعام، كما أن الجوافة منخفضة السكريات لذلك فهي تعتبر فاكهة مثالية لإنقاص الوزن.

- زيادة مناعة الجسم

تحتوي الجوافة على نسبة كبيرة من فيتامين C ، بما يقارب ضعف الكمية اليومية التي يحتاج إليها الجسم، ويلعب هذا الفيتامين دوراً كبيراً في تعزيز مناعة الجسم وحمايته ضد المرض والعدوى، كما تعمل الجوافة على مقاومة الميكروبات وإيقاف الجزيئات الالتهابية، والتخلص من البكتيريا والفيروسات مما يسهم في وقاية الجسم من الأمراض والالتهابات.

- حماية البشرة

تقلل الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة من احمرار وتهيج البشرة، وتساعد في علاج الهالات السوداء وحب الشباب، كما أن مضادات الأكسدة تساعد على إزالة السموم و حماية البشرة من التلف وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد، وتقلل من الإصابة بالاضطرابات الجلدية، وتعتبر الجوافة من أكثر الفواكه التي تساعد على ترطيب وتفتيح وتنقية البشرة.