تعرف على أضرار القهوة الباردة

قد يؤدي شرب القهوة الباردة بكميات كبيرة إلى حدوث أضرار قد تؤثر سلبًا على الجسم.

وينصح العديد من الخبراء في مجال الصحة، بتجنب شرب القهوة الباردة لما تسببه من أضرار، وهي كما يلي:

أضرار القهوة الباردة

اضطرابات في المعدة

يمكن أن يزيد الكافيين وهو المكون الرئيسي الموجود في القهوة الباردة، من إنتاج حمض المعدة، مما يؤدي إلى تهيج، ينتج عنه اضطرابات شديدة متعلقة بالمعدة؛ مثل: القرحة، عسر الهضم، ارتجاع المريء، تقلصات في المعدة، وتهيج في القولون العصبي.

بالإضافة إلى أن شرب كوبين أو ثلاثة من القهوة الباردة يوميًا يكفي للتسبب في الإسهال.

زيادة الوزن

تحتوي القهوة الباردة على سعرات حرارية عالية، حيث يتم إعدادها باستخدام حليب كامل الدسم أو الحليب المكثف، وغالبًا ما يتم تزيينها بأنواع مختلفة من كريمة الحلويات وصلصة الكراميل والشوكولاتة.

ويُضاف السكر أيضًا للقهوة الباردة، والذي يزيد بشكل كبير من كثافة السعرات الحرارية في مشروبات القهوة مما يتسبب في زيادة الوزن وتراكم الدهون في البطن والأرداف.

لذلك يفضل استبدالها باللاتيه المثلج الخالي من السكر أو تحضيرها بواسطة حليب خالي الدسم، والتخلي عن الإضافات التي يوضع عليها.

اضطرابات في النوم

بينما يمكن أن تساعدك القهوة على الاستيقاظ في الصباح، ومحاربة الإرهاق طوال اليوم، فإن توقيت وكمية الكافيين التي يتم تناولها خلال النهار يمكن أن تسبب اضطرابات في النوم.

وبالتالي تسبب لك الأرق والشعور بالتوتر والعصبية، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم تناولها باعتدال أو تناولها قبل أربع ساعات من وقت نومهم.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يؤدي شرب القهوة الباردة بكمياتٍ كبيرة جدًا إلى زيادة الكوليسترول الكلي، والبروتين الدهني منخفض الكثافة، ومستويات الدهون الثلاثية في الجسم.

وقد يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب؛ مثل: النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى عدم انتظام معدل ضربات القلب.

هناك بعض القلق من أن شرب أكثر من 6 أكواب من القهوة يوميًا قد لا يكون آمنًا للأشخاص المصابين بأمراض القلب. لكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب، فإن شرب عدة أكواب يوميًا لا يبدو أنه يزيد من فرصة الإصابة بمشكلة في القلب.

زيادة التهيج

القهوة الباردة في حد ذاتها لا تسبب التهيج، لكن الانسحاب من شرب القهوة الباردة أو شربها بكميات كبيرة يؤدي إلى حدوث مضاعفات؛ مثل: الصداع، نوبات الهلع والقلق، زيادة معدل ضربات القلب، وطنين في الأذنين.

علاوة على ذلك فإن شرب ما يتجاوز عن ثلاثة أكواب في اليوم من القهوة الباردة يمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان والتقيؤ.

تشكل خطرًا على النساء الحوامل

قد يؤثر شرب كميات كبيرة من القهوة الباردة على النساء الحوامل، حيث تزيد من فرص الإجهاض، بالإضافة إلى أن آثار الجانبية للقهوة الباردة تنتقل إلى الطفل أيضًا.

وتؤثر على صحة الطفل العامة وتزيد من احتمالية تشوه الجنين، كما تسبب له اضطرابات في النوم.

ومن المحتمل أن تكون القهوة المحتوية على الكافيين آمنة للنساء الحوامل، بشرط أن لا تتعدى الـكوبين من القهوة الباردة في اليوم، توفر هذه الكمية من القهوة حوالي 200 ملليغرام من الكافيين.