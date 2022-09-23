ما هي الفوائد الصحية للتمر ؟

أثبت العديد من الدراسات بأن التمر له الكثير من الفوائد التي لا تُحصى، فهو يعزز من صحة الجسم ويحسن من أداء جميع أعضائه، وفيما يلي أهم فوائد التمر:

فوائد التمر للجسم:

يساهم التمر في تحقيق فوائد عديدة لجسم الإنسان، تتلخص فيما يلي:

- تنظيم نسبة السكر بالدم.

- يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

- يحسن من عمل الجهاز الهضمي، ويقي الشخص من الاضطرابات الهضمية.

- تنظيم مستوى الكوليسترول.

- يعتبر التمر مفيد للجلد، حيث يساهم في الحصول على بشرة أكثر نضارة، ويحارب مشاكل البشرة وعلامات الشيخوخة.

- يلعب التمر دورًا فعالًا في خسارة الوزن، كونه يعزز الشعور بالشبع ويحسن عمل الجهاز الهضمي.

- يعمل على تعزيز صحة العين.

- حماية الجسم من الإصابة بفقر الدم.

- يقلل التمر من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان ومرض السكري ومرض الضغط، أو تصلب الشرايين والأوعية الدموية.

- يساعد التمر الكبد على التخلص من السموم.

- يعزز من صحة وعمل الكلى.

- منع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور.

- يقي الجسم من الالتهابات بسبب احتوائه على مركبات تدعى الفينولات والفلافونويدات، والتي تلعب دورًا فعالًا في تقليل الالتهاب داخل الجسم.

- منع تساقط الشعر وزيادة معدل نموه، والحفاظ على صحة فروة الرأس.

- خفض خطر الإصابة بالعمى الليلي.