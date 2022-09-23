ما هي الفوائد الصحية للتمر ؟

أثبت العديد من الدراسات بأن التمر له الكثير من الفوائد التي لا تُحصى، فهو يعزز من صحة الجسم ويحسن من أداء جميع أعضائه، وفيما يلي أهم فوائد التمر:
فوائد التمر للجسم:
يساهم التمر في تحقيق فوائد عديدة لجسم الإنسان، تتلخص فيما يلي:
- تنظيم نسبة السكر بالدم.
- يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
- يحسن من عمل الجهاز الهضمي، ويقي الشخص من الاضطرابات الهضمية.
- تنظيم مستوى الكوليسترول.
- يعتبر التمر مفيد للجلد، حيث يساهم في الحصول على بشرة أكثر نضارة، ويحارب مشاكل البشرة وعلامات الشيخوخة.
- يلعب التمر دورًا فعالًا في خسارة الوزن، كونه يعزز الشعور بالشبع ويحسن عمل الجهاز الهضمي.
- يعمل على تعزيز صحة العين.
- حماية الجسم من الإصابة بفقر الدم.
- يقلل التمر من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان ومرض السكري ومرض الضغط، أو تصلب الشرايين والأوعية الدموية.
- يساعد التمر الكبد على التخلص من السموم.
- يعزز من صحة وعمل الكلى.
- منع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور.
- يقي الجسم من الالتهابات بسبب احتوائه على مركبات تدعى الفينولات والفلافونويدات، والتي تلعب دورًا فعالًا في تقليل الالتهاب داخل الجسم.
- منع تساقط الشعر وزيادة معدل نموه، والحفاظ على صحة فروة الرأس.
- خفض خطر الإصابة بالعمى الليلي.