تعرف على فوائد (لٌب القرع) المذهلة للصحة

حب القرع (لب اليقطين) يحتوي على الكثير من المغذيات التي لها فوائد عدة وتأثير فعال للوقاية من الأمراض، إليكم أهم فوائد القرع الصحية.

حب القرع يمتلك مجموعة مميزة من العناصر الغذائية التي تجعله ذو فوائد رائعة لصحة الإنسان.

وحب القرع يقي من العديد من الأمراض مثل متاعب القلب والسرطان، في السطور التالية نستعرض معكم أفضل فوائد حب القرع الصحية.

حب القرع يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الجسم ومنها مضادات الأكسدة، الألياف الصحية، الكاروتينات، البوتاسيوم، الماغنسيوم، الكالسيوم والفسفور.

بالإضافة إلى إحتوائه على فيتامين أ، فيتامين هـ، فيتامين ك، فيتامين ب2 وأوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية.

فوائد حب القرع للسرطان:

بفضل مضادات الأكسدة الموجود في حب القرع والأحماض الدهنية، فإن هذا يساعد على التقليل من الإصابة بسرطان الرئة والمعدة والثدي والقولون، وسرطان البروستاتا.

فوائد حب القرع لصحة القلب:

يساعد تناول حب القرع على الحفاظ على صحة القلب من الإصابة بالامراض المختلفة، وهذا لأنه يحتوي على أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، والألياف ومضادات الأكسدة وجميع هذه العناصر تساعد على الوقاية من النوبات القلبية والأمراض المرتبطة بالقلب.

كما أنه يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم في معدلاته الطبيعية والتقليل من مستويات الكوليسترول بالدم.

فوائد حب القرع للحامل:

- يحتوي حب القرع على العديد من المغذيات الهامة لصحة الحامل مثل الحديد والزنك والدهون الصحية.

- الوقاية من ارتفاع السكر أثناء الحمل.

- تعزيز الحالة المزاجية والتقليل من القلق والتوتر الذي يصيب الحامل.

- المساعدة على التخلص من الإمساك الذي عادة ما يصيب الحامل.

- التقليل من التقلصات وألم البطن أثناء الحمل.

فوائد حب القرع للرجيم:

- الألياف التي توجد في حب القرع تساعد على زيادة الشعور بالشبع مما يعزز إنقاص الوزن.

- يعتبر من الأغذية قليلة السعرات مما يجعله مثاليا عند اتباع الرجيم.

- عند ممارسة الرياضة لإنقاص الوزن فإن حب القرع يساعد في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين ك.

- تقوية مناعة الجسم أثناء إنقاص الوزن مما يقلل من الإصابة بالأمراض.

- التقليل من نسبة احتباس الماء بالجسم، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.

فوائد حب القرع للبروستاتا:

يستخدم زيت حب القرع في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالبروستاتا، حيث يحتوي على بعض المركبات الهامة مثل Gamma tocopherol و Linoleic acid والتي لها تأثير مضاد للالتهابات مما يجعله مفيدا في علاج التهاب البروستاتا.

فوائد حب القرع للشعر:

- حب القرع يحتوي على الأحماض الأمينية والمغنيسيوم والبروتين والحديد وهي العناصر الهامة لتقوية الشعر وتغذيته من الجذور.

- استخدام زيت حب القرع يساعد في علاج حالات تساقط الشعر.