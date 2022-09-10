احذر شرب القهوة.. لهذه الأسباب!

حذرت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية الأشخاص الذين عليهم الامتناع عن تناول القهوة من تناولها.

وأشارت الخبيرة إلى أنه رغم أهمية القهوة وفوائدها للجسم، إلا أن هناك فئة من الناس، قد يعانون من عواقب سلبية منها، لعدة أسباب.

وقالت الخبيرة لوكالة Nation News الروسية للأنباء: "أعتقد أن العواقب السلبية مرتبطة بالإفراط بتناول القهوة، أو أن هذه الفئة من الناس لا تتحمل حساسية الكافيين".

وأضافت:" أن القهوة قد تسبب مشكلات للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث يسبب تناولها الغثيان والإسهال، مشيرة إلى أن القهوة لا تحتوي على مواد مسرطنة، ولها تأثير وقائي للصحة، وتقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة".

ونصحت الخبيرة، بالامتناع عن استخدام أنواع القهوة الذائبة، لأنها تحتوي على مواد مسرطنة ناتجة عن عملية معالجة حبوب القهوة، موضحة أن تناول القهوة والشاي يسبب تباطؤا في عملية امتصاص المعادن مثل الحديد المغنيسيوم، لذلك لتعويضها يمكن إضافة الحليب إلى المشروب.

وأكدت الخبيرة أن القهوة يمكن أن تساعد على منع تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من السكري والاكتئاب ومرض ألزهايمر ومرض باركنسون. وبالإضافة إلى ذلك توقف القهوة نشوء حصى المرارة.