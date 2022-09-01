دراسة: تناول الحليب بانتظام يحميك من خطر السكتة الدماغية

كشفت دراسة طبية بريطانية، أن تناول الحليب بانتظام يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إرم"، فإن الدراسة أكدت على احتواء الحليب لمادة تخفض تراكم الصفائح الدموية، وهو ما يحمي من السكتة الدماغية التي تسبب انقطاع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.

نتائج الدراسة

وأظهرت نتائج الدراسة، أن الحليب قد يقي من هذه الحالة، وسواء تم شربه بمفرده أو مع إضافة القليل منه إلى الشاي فإن تناول الحليب مفيد للغاية للصحة العامة.

وكشفت الدراسة حقيقة ربط شرب الحليب بارتفاع نسبة الكوليسترول، حيث قالت الدكتورة ناتالي كوموفا من مؤسسة "جاست سي بي دي" الصحية في لندن: "تشير الدراسات المتنوعة إلى أن الحليب قد يقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي، التي تحتوي على عوامل الخطر التي تزيد من التعرض للسكتة الدماغية والسكري من النوع 2".

وتابعت: "الحليب يحتوي على الكازين ما يحسن معدل امتصاص الكالسيوم للمساعدة في تقليل تراكم الصفائح الدموية".

شرب القهوة والشاي

وذكرت دراسة نشرت في نوفمبر 2021، أن شرب القهوة أو الشاي قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وتوصل باحثون في جامعة تيانجين الطبية في الصين، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا من كوبين إلى 3 أكواب من القهوة، أو 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميا، أو مزيجا من 4 إلى 6 أكواب من كلا المشروبين، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف.