دراسة: شُرب كوبين من الشاي يومياً يطيل العمر

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من كوبين من الشاي يوميا، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول من غيرهم.

وخلصت الدراسة، إلى أن النتائج التي توصلت لها جاءت بغض النظر عن طريقة شرب الشاي، وما إذا كان الأشخاص يتناولونه باردا أو ساخنا أو سادة أو بالحليب أو بالسكر.

واستخدم الباحثون بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، تخص 500 ألف رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وقال 85% منهم إنهم يشربون الشاي بانتظام، وأن 89% من تلك النسبة يشربون الشاي الأسود.

أجريت الدراسة باستبيان تمت الإجابة عليه بين عامي 2006 و2010 ومتابعته على مدار أكثر من عقد.

ووجد الباحثون أن شرب كوبين على الأقل من الشاي يوميا يقلل من احتمالية الوفاة في منتصف العمر، خصوصا نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة تتراوح بين 9% و13%.

ووصف فرناندو رودريجيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، البحث بأنه يمثل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، مضيفا أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن الشاي هو سبب انخفاض الوفيات المبكرة لشاربيه، لأنه لا يمكن استبعاد أن هذا يرجع إلى عوامل صحية أخرى مرتبطة باستهلاك الشاي.