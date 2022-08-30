خصائص الزنجبيل المفيدة

قالت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أوليسا فرولوفا: إن للزنجبيل خصائص مهدئة ومضادة للتشنج.

وأشارت الأخصائية إلى أن الزنجبيل بالإضافة لخصائصه المهدئة والمضادة للتشنج، يعزز مقاومة الجسم للأمراض.

وأضافت الخبيرة: "الزنجبيل- مضاد ممتاز للتشنجات. وإذا كان الشخص يعاني من عسر الهضم، فعليه تناول كوب من شاي الزنجبيل، وسوف يشعر فورا بالتحسن ولمدة طويلة".

ووفقا لها، للزنجبيل تأثير مهدئ أيضا، ليس فقط في الجهاز الهضمي. "للزنجبيل تأثير مهدئ في الحلق الناجم عن التواصل الطويل، أو التحدث أمام الجمهور، أو الصراخ العالي تشجيعا للفريق الرياضي المفضل في الملعب. كما يخفف الصداع الناتج عن التوتر العصبي ويساعد على إزالة حمض اللاكتيك الزائد من العضلات الذي تراكم فيها نتيجة الإجهاد".

وتنصح الخبيرة باستخدام الزنجبيل في علاج أمراض البرد. "لأن الزنجبيل، يعزز منظومة المناعة ويقضي على الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، ويصلح الحمض النووي ويزيد من إنتاج فيتامين B12 في الجسم".