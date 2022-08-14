أفضل طرق لإنقاص الوزن في الصيف..!

بحسب العديد من الخبراء فمن المحتمل أن يساعد الطقس في عملية فقدان الوزن، لا سيما في ظل الحرارة المرتفعة ما يفقد البعض الشهية للطعام.

وأثبتت الدراسات أن هناك العديد من الطرق لإنقاص الوزن في الصيف، وهي كما يلي:

أفضل طريقة لإنقاص الوزن في الصيف:

شرب المزيد من الماء:

قد يكون شرب كمية كافية من الماء أمراً صعباً خلال فصل الشتاء، في حين يساعد طقس الصيف الحار والتعرّض للشمس على شرب كمية من الماء أكثر مما تشربين في الشتاء.

إن شرب الماء بكميات كبيرة يساعد أيضاً في إنقاص الوزن، لذلك، عندما تشعرين بالحرارة أو العطش، اختاري الماء وليس المشروبات الغازية أو المشروبات السكرية.

المشي:

مجرد المشي بضعة آلاف من الخطوات على مدار اليوم يمكن أن يساعدك على حرق سعرات حرارية أكثر مما تفعلين في الشتاء.

يجعلنا الطقس الحار نتعرق بشكل أسرع حتى لو شاركنا في تدريبات منخفضة الكثافة، حتى الانخراط في المشي لمدة 30 دقيقة مرتين يومياً في الهواء الطلق يمكن أن يُظهر تغييرات ملحوظة إذا اقترن بالنظام الغذائي الصحيح.

السباحة:

السباحة طريقة ممتعة وسهلة لخسارة الوزن، كون معظم حمامات السباحة إما مغلقة أو شديدة البرودة للوصول إليها في الشتاء.

من ناحية أخرى، فإن ممارسة الرياضة في الصيف يمكن أن تجعلك تتعرقين بشكل مفرط، وتعدُّ السباحة في الصيف نظاماً مثالياً للتمرين، و السباحة منعشة في الصيف وتجعلك تفقدين الوزن من دون أن تدركي ذلك.

العمل في الهواء الطلق:

يمكن أن يؤدي العمل في الهواء الطلق في حد ذاته إلى حرق سعرات حرارية أكثر بشكل ملحوظ.

نظراً لأن الطقس حار، فإنه يجعلك تتعرقين بشكل أسرع، مما يساعد على حرق الدهون، و على الرغم من أن التمرين في الصالات الرياضية وفي منزلك قد يبدو مريحاً، إلا أن ممارسة تمرينات أقصر في الهواء الطلق يمكن أن تساعدك على خسارة المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالتمارين الداخلية.

اختيار المشروبات الصحية:

رغم أن الشاي المثلج والقهوة الباردة والمشروبات الغازية وعصير الليمون وما إلى ذلك يمكن أن تشعرك بالانتعاش الشديد، إلا أنها يمكن أن تجفف الجسم بشدّة بسبب ارتفاع نسبة السكر والكافيين.

بدلًا من ذلك، قم بالتعويض عنها بالماء للتخلص من السموم، و عادة ما يتم تحضير ماء التخلص من السموم (ديتوكس) عن طريق دمج شرائح الفاكهة الطازجة المختلفة وأوراق النعناع والليمون والخضروات المنعشة الأخرى في الماء وحفظها طوال الليل، ما يزيد من القيمة الغذائية للماء ويجعله مشروباً صيفياً لذيذاً.

التمرين في الصباح الباكر:

قد يبدو المشي في الصباح الباكر خلال فصل الشتاء وكأنه كابوس، فيما الاستيقاظ في وقت مبكر من الصيف أسهل بكثير. يمكن أن يقيك أيضاً من حرارة الشمس التي ستستمر طوال اليوم.

الطعام البارد:

قد يبدو تناول وجبة دافئة فكرة مثالية في فصل الشتاء، ومع ذلك، فإنَّ السلطات المنعشة والفاكهة والسندويشات وحلويات الزبادي تبدو فاتحة للشهية خلال فصل الصيف.

استفيد إلى أقصى حد من هذا الطقس الحار وانغمس في وجبات صحية ومنعشة هذا الصيف، بالإضافة إلى ذلك، تنخفض شهيتنا خلال فصل الصيف، مما يسهل تغيير نظامنا الغذائي وجعله أكثر صحة.