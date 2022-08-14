فاكهة تقي من الزهايمر... فما هي؟

يعد مرض الزهايمر بمثابة اضطراب عصبي يتطور لدى بعض الأشخاص، فيؤدي إلى تقلص أو ضمور الدماغ وموت خلاياه.

وكشفت دراسة علمية مؤخراً، أن تناول الفراولة أو الفريز قد يحمي من الإصابة بمرض الزهايمر؛ كونها تحتوي على مركّب "مذهل" لصحة الدماغ.

فوائد الفراولة:

للفراولة فوائد صحية كثيرة على الإنسان؛ بفضل غناها بالفيتامين سي C، كما جاء في دراسة جديدة صدرت من جامعة "راش" في الولايات المتحدة الأميركية.

توصل الباحثون إلى أن الفراولة قد تحمي من الزهايمر؛ بفضل احتوائها على مركّب نشط بيولوجياً؛ وهو "بيلانجورنيدين"، القادر على الوقاية بفعالية من مرض الزهايمر.

ويُشار إلى أن هذا المركّب الموجود في الفراولة قد يرتبط بعدد أقل من تشابك تاو الليفي العصبي في الدماغ، علماً أنّ تشابك تاو هو إحدى السمات المميزة لمرض الزهايمر، والذي ينتج عن تغييرات غير طبيعية في بروتينات تاو التي تتراكم في الدماغ.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص من عمر 65 عاماً فما فوق، ويأكلون الفاكهة بشكل منتظم، كان لديهم عدد أقل من بروتينات تاو في أدمغتهم.

وهذه النتائج اعتمدت على دراسة شملت تشريح أدمغة 575 شخصاً بعد وفاتهم، وتمَّ تقييم أنظمتهم الغذائية ومتابعة حالتهم، واختبار قدراتهم المعرفية سنوياً ولمدة 20 عاماً قبل وفاتهم، ولاحظ العلماء تركيزاً أقل لبروتينات تاو لدى المجموعة التي تناولت الفراولة.