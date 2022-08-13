طرق التخلص من الصداع

أعلنت أخصائية طب الأذن والصداع آنا لاتسينوفا، مؤخراً، أن الجوع والتوتر النفسي يمكن أن يسببا الصداع والصداع النصفي.

وقالت لاتسينوفا:"أن الالتزام باتباع نظام معين يساعد على التعامل بفعالية مع الصداع والصداع النصفي".

وأضافت:"عندما نتحدث عن نظام ما، لا نعني فقط الالتزام بوقت معين للنوم والاستيقاظ، مع أن هذا مهم جدا، لأن قلة أو زيادة فترة النوم تسبب الصداع النصفي، ولكن من الضروري أيضا الالتزام بنظام عمل وراحة أيضا وكذلك وقت تناول الطعام".

وتابعت لاتسينوفا:" يمكن أن يكون سبب الصداع التوتر النفسي والجوع وقلة النوم أو زيادته وكذلك الهواء المحبوس والضوء الوامض، كما يمكن أن يكون السبب أطعمة ومشروبات، مثل الجبن الصلب أو النبيذ الأحمر والنبيذ الغازي.

وأشارت، إلى أن الصداع قد يكون بسبب الإفراط بتناول القهوة، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من أربعة فناجين من القهوة في اليوم، ولكن القهوة في نفس الوقت يمكن أن تساعد في حالات الصداع والصداع النصفي النادرة.

وأوضحت الطبيبة، أن الجهد البدني يزيد من الصداع، لذلك إذا كان الشخص يعاني من الصداع أو الصداع النصفي فعليه الخلود للراحة. ولكن التمارين الرياضية الهوائية في الفترة بين نوبتي الصداع يكون لها تأثير وقائي جيد من الألم.

نصحت، في حالة الصداع المزمن، الخضوع لدورة العلاج المعرفي السلوكي، الذي يفيد في التغلب على التوتر النفسي والتخلص من التوتر العصبي، المحفز للصداع.