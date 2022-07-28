دعاء السنة الهجرية الجديدة 1444 هـ- حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد..؟، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أدعية السنة الهجرية الجديدة 1444 هـ، حيث يبحث الكثير من الناس عن افضل الادعية مع قرب العام الهجري الجديد، والتي تعد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك سنقدم لكم في المقال التالي أفضل دعاء السنة الهجرية الجديدة 1444 هـ، من خلال فريقنا كي تتمكن عزيزي القارئ من الدعاء والتقرب إلى الله عزو وجل خاصة في الأيام المباركة، لذا تابع معنا دعاء السنة الهجرية الجديدة 1444 هـ-2022م.





موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1444 هـ-2022م

كشف مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عن أنَّ رأس السنة الهجريّة 1444هـ سيتم الإعلان الرسميّ له بعد تحري هلال شهر محرم الهجري 1444هـ، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق الثامن والعشرين من يوليو (تموز) لعام 2022م، وهنالك بعض التصريحات التي تقول بأنَّ يوم السبت ا30 يوليو 2022 هو رأس السنة الهجريّة في العديد من دول العالم العربي والإسلاميّ، ومع ذلك فهنالك عدد من الدول الإسلاميّة تتوقع بأنْ يكون رأس السنة الهجرية يوم الاثنين الموافق العاشر من أغسطس، ولكن لن يتم اعتماد موعد رأس السنة الهجريّة إلّا بعد تحري هلال شهر محرم.

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة 1444 هـ

وتعد دخول السنة الهجرية الجديدة من أعظم المناسبات الدينية وهي مرتبطة بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، ويتبادل الجميع التهاني في هذا اليوم مع إقامة الحفلات الدينية ، وحلقات الذكر والدروس الدينية للتحدث عن سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، وأسباب الهجرة وما عاد عليها من فوائد على المسلمين ، ويتوجه الكثير من المسلمين في هذا اليوم في التضرع لله عز وجل وكثرة الصلاة على النبي والاستغفار .

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أفضل الادعية رأس السنة الهجرية 2022

اللهم اني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها ،وأمنها وسلامتها ، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلًكَتِها ، وأرغبُ إليك أن تحفظ عليَّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي ، وتوفقني فيها إلى ما يُرضيك عني في معادي ، يا أكرم الأكرمين ، يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير .

اللّهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي .

اللهّم اكتب لي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة اجعلني في ودائعك، يا منّ لا تضيع ودائعه .

سنة جديدة اللهم ثبّتني على دينك وطاعتك يارب العالمين .

سنة جديدة وعام نعانقه اليوم، اللهم اجعله عام خير وحقق لي ما أتمنى .

أفضل الادعية رأس السنة الهجرية 2022

إن أجمل ما يُزين الدعاء خروجه بسيطًا غير متكلفًا صادقًا مخلصًا لله سبحانه وتعالى، يملأه الخشوع والاعتراف بالذنب والخطيئة والإلحاح في طلب العفو والغفران من الله الكريم العظيم، فعندها تتحقق الإجابة وإننا أحوج ما نكون في هذه الأوقات لاستجابة أدعيتنا من الله برفع البلاء والوباء عنا وعن كامل الأمة ، ولعل هذه أجمل أدعية المستجابة إن شاء الله لما فيها من خضوع لقدرة الله وعظمته وهي :

اللهم جمّل أمري ما أحييتني، وعافني ما أبقيتني، وبارك لي فيما خولتني، واحفظ عليّ ما أوليتني، وارحمني إذا توفيتني، وآنس وحشتي إذا أقبرتني، وتفضل عليّ إذا حاسبتني، ولا تسلبني الإيمان وقد عرفتني.

وان قبضت أمانتي يالله يومًا هبني الشخص الذي لا ينساني من الدعاء حتى لو بعد حين.

يا رب إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح يا أرحم الراحمين.

اللّهم اغفر لي جَدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكلّ ذلك عندي، اللّهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منّي.

اللهمَّ إجعلنا مِمَن عفوت عنهم، و رضيت عنهم، و غفرت لهم، و حرّمتهم على النار، و كتبت لهم الجنه يا اللّه.

اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولاتزغ قلبي بعد إن هديتني.

يا رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف عليَّ كل غائبة لي بخير اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.

باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، بما تحفظ به عبادك الصالحين.

اللّهم إنّي اعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُستجاب له يا ربّ العالمين.

اللهم انك عفوٌّ تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعل همي الاخره.

اللهم ألبسني العافية حتى تهنيني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين.

يارب اجعلنا نعيش أيام نقول فيها: “هَجَم السرور عليَّ حتى أنَّهُ من فرط ما قد سرَّني أبكاني.

ربنا احفظ لنا منْ حولنا و لا تحرمنا قريبْ ۆ لا بعيد، واكتبْ لنا يا اللَّه فيْ السنة آلقادمهْ فرحة، تغيرْ بهآ مجريَ حياتنا إلي الأبدْ، اللھم آمين.





أفضل دعاء مستجاب العام الهجري الجديد1444

ونقدم لك في موقعنا فلسطين اليوم، أجمل دعاء للسنة الهجرية طويل ، حيث يتوضأ المسلم ويسجد لله تعالى ويبتهل إلى الله تعالى، فإن في تلك الليلة المباركة خير ورضا من الله يتنزل على العباد، وتحمل معها الخير والغفران من الله تعالى للعالمين، وفيما يلي نُقدم هذا الدعاء الذي ما أن يُردده المسلم مع بداية السنة الهجرية ينل الرزق والرضا من المولى عز وجل.

دعاء العام الهجري الجديد اللهم أن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والاشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له.

يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن.

أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك .. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

دعاء بداية أول يوم في السنة الهجرية الجديدة

يختص بعض المسلمين اليوم الأول من العام الهجري ببعض الأدعية التي يرجون قبولها من الله والتي تُثبتهم على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنته النبوية المطهرة ومن أشهر تلك الأدعية:

“اللهم صلى على سيدنا محمد في الأولين والآخرين”.

“اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا”

“اللهم أرحم أمهاتنا وآبائنا أحياء وأمواتا”

“اللهم إنا نستجير بك يارب في العام الهجري الجديد”

“اللهم إنا نسألك في بداية هذا العام الجديد أن تصلح حالنا”

“اللهم فرج كرب المكروبين واقضي حوائج السائلين”

“اللهم لا تأخذنا إليك يا ربنا إلا وقت رضيت علينا”

“اللهم إنا نسألك بخير ما سألك حبيبك المصطفى محمد”

“اللهم اجعل هذا العام عام الرخاء والسخاء وارفع عنا لابلاء والوباء”

“اللهم تولنا إكراما لحبيبك المصطفى”

“اللهم اهدي رجالنا ونساءنا وأبناءنا ياربنا”

“اللهم تولنا في كل أمر ووحد أمتنا الإسلامية والعربية يارب العالمين”

“اللهم أعزنا وأعز أوطاننا وأعز إسلامنا”





دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1443 هـ

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير….وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها وشغلها فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم، اللهم إنك سلّطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلع على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنّطه منا كما قنّطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما حُلت بينه وبين مغفرتك، إنك قادر على ذلك وأنت الفعال لما تريد.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء نهاية السنة الهجرية 1444 هـ

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرئيتي عليك، اللهم استغفرك منه فاعفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب، والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك، يا أرحم الراحمين.

حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد 1443؟

وانتشرت آراء متعددة ومتباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حكم الدين في التهنئة بالعام الهجري الجديد، حيث كثرت الآراء بأن التهنئة بحلول العام الهجري بين المسلمين بدعة وحرام، ولكن خرج الرأي الصحيح والصواب من قبل دار الإفتاء المصرية، ليكون بأن هذا الأمر لا صحة له بل أن تهنئة أول العام الهجري الجديد هو أمر جيد يفيد في توطيد العلاقات بين الأمة الإسلامية وبالتالي فهو أمر ليس محرم.