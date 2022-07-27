أجمل عبارات ورسائل تهنئة السنة الهجرية 1444 الجديد .. رسائل تهنئة بالعام الهجري 1444

أجمل عبارات ورسائل تهنئة السنة الهجرية 1444 الجديد ، ويبحث الملايين من الأشخاص في العديد من الدول العربية عن رسائل تهنئة السنة الهجرية 1444 عبر محرك جوجل الشهير وفي هذه المقدمة التي وضع فيها فريق فلسطين اليوم تلك العبارات التي تحمل أجمل المودة والمحبة كما أنها تفيض بمشاعر الخير والبركة لتهنئة الأهل والأحبّة في كلّ مكان ولقد حرص الفريق على كتابة هذه السطور بسبب عمليات البحث المستمرة عليه لا سيما أنها تعتبر مناسبة رأس السنة الهجرية من المناسبات الإسلامية المباركة التي يهتم بها المسلمون مطلع كل عام هجري ، لكونها مرتبطة بذكرى الهجرة النبوية الشريفة وعن التفاصيل الكاملة حول الوصول إلى الإجابة يترتب على الجميع المواصلة في المتابعة وهي على النحو التالي:

رسائل تهنئة السنة الهجرية 1444 الجديد

ولقد وضع لكم فريق الموقع اجمل رسائل تهنئة السنة الهجرية 1444 الجديد للعام الهجري وهو على النحو التالي: أولا: اللهم مع نفحات العام الجديد، نسألك أن تُجدد الشّغف في أرواحنا إلى طاعتك، إلى الأعمال الصّالحة التي تُرضيك عنّا يا ربّ العرش العظيم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

ثانيا: رسائل تهنئة السنة الهجرية 1444 الجديد ، اللهم قد أقبلت علينا السنة الهجريّة الجديدة، ولا نعلم أقبلتنا في سنوات ماضية أم كنّا فيها من الغافلين، نسألك يا رب أن ترحمنا وأن تجعل لنا فيهلا نصيبًا من الطّاعات.

ثالثا: رسائل تهنئة السنة الهجرية 1444 الجديد ، بمناسبة السنة الهجريّة الجديدة، نُبارك للأهل والأحبّة في كلّ مكان، ونسأل الله أن تكون سنة الخير على جميع شعوب العالم الإسلامي، كلّ عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى طاعته أرغب.



عبارات تهنئة السنة الهجرية 1444 العام الهجري

ونواصل معكم تقديم عبارات تهنئة السنة الهجرية 1444 العام الهجري وهو الآتي: باسمي المُتواضع أحمل أطيب التهاني على قبي، وأمضي بها إلى جميع النّاشطين والأحبّة في عالم تويتر، وفي جميع الأماكن، سائلًا المولى أن تدوم علينا وعليكم تلك الفرحة.

ثانيا: عبارات تهنئة السنة الهجرية 1444 العام الهجري ، اللهم يا ربّ العرش العظيم، أص2لح حالي وحال أخوتي في كلّ مكان بمناسبة السنة الهجريّة الجديدة، واجعلنا فيها من الغانمين الفائزين بالطّاعات النّاجين من الذّنوب والزّلات.

ثالثا: عبارات تهنئة السنة الهجرية 1444 العام الهجري ، اللهم يا ربّ العرش العظيم أسألك مع مطلع السنة الهجريّة الجديدة أن تحفظنا بعين رعايتك التي لا تنام، وأن تُظللنا بالرحمات التي لا تنقطع، اللهم بارك لي وللأهل والأحبة في تلك المناسبة الطّيبة.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444

أولا: رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444 ، اللهم مع نفحات العام الجديد، نسألك أن تُجدد الشّغف في أرواحنا إلى طاعتك، إلى الأعمال الصّالحة التي تُرضيك عنّا يا ربّ العرش العظيم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

ثانيا: رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444 ، اللهم قد أقبلت علينا السنة الهجريّة الجديدة، ولا نعلم أقبلتنا في سنوات ماضية أم كنّا فيها من الغافلين، نسألك يا رب أن ترحمنا وأن تجعل لنا فيهلا نصيبًا من الطّاعات.

ثالثا: رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444 ، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

رابعا: رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444 ، بالعام الهجري الجديد 1444 أهنيك، عسى الله يعيده علي وعليك، ويحفظك ويحفظ كل غواليك.

خامسا: رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444 ، مع حلول العام الهجري الجديد نستودعك اللهم أيامنا فاجعل لنا فيها من الخير ما ترضاه لنا، وأبعد عنا الشر والضرر فيها.

سادسا: رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444 ، مع بداية العام الهجري الجديد اجعل البسمة شعارك، والتفاؤل خارطة طريقك، والحب أسلوبك، وأعلنها بداية جديدة، وثورة على الماضي وما فيه.