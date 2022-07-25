أول علاج فعال لمرض "البهاق"

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة عن علاج ثوري لمرض البهاق لدى البالغين والأطفال، قد يكون الأول من نوعه لعلاج هذا المرض الذي يصيب الملايين عالميا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على كريم "Opzelura" الذي طورته شركة "Wilmington" الأمريكية، كعلاج موضعي للبهاق لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق.

ومع هذا التطور العلمي الكبير، أصبح كريم "Opzelura" أول علاج لإعادة تصبغ البشرة من مرضى البهاق، يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء.

وتمت الموافقة على استخدام الكريم الجديد موضعيا وبشكل مستمر على البقع غير المصطبغة من الجلد، مرتين في اليوم، ولا يجب استخدامه على أكثر من 10 بالمئة من مساحة سطح الجسم.

ولاحظت الشركة أن استجابة المريض للعلاج قد تحتاج إلى استخدام كريم "Opzelura" لأكثر من 24 أسبوعا.

وتم إجراء تجارب على أكثر من 600 شخص مصاب بالبهاق غير المفصلي، بعمر 12 عاما أو أكبر.

ووفقا للنتائج في الأسبوع 24، حقق ما يقرب من 30% من الأشخاص الذين تلقوا الكريم الجديد تحسنا في لون بشرتهم بنسبة 75% على الأقل في مناطق البهاق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنسايتس"، هيرفي هوبينوت: "يسعدنا أن مرضى البهاق لديهم الآن خيار لمعالجة إعادة التصبغ".

ووفق التقديرات، يصيب البهاق من 1 إلى 2 بالمئة من سكان العالم، وهو ليس مرضا مميتا أو معديا.