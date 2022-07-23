ما موعد صرف شيكات الشؤون 2022.. فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 في غزة، يتساءل عشرات الآلاف من الأسر في قطاع غزة والضفة المحتلة عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لا سيما وأنهم يعيشون أوضاعا معيشية مأساوية بفعل تعطلهم عن العمل، نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وذلك بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، هذا التجميد من السلطة في مسألة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يدفع إلى مزيد من المعاناة تجاه هؤلاء الأسر؛ لأن لا دخل لهم سوى ما يتلقوه من هذه الأموال.

حقيقة تحديد موعد صرف شيكات الشؤون شهر 7 2022

وبعد أكثر من 20 شهرا متواصلا دون أن تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية أي أموال لتلك الأسر، وإقدامهم على صرف 100 دولار لكل أسرة قبل عيد الأضحى المبارك، تبحث هذه الأسر حالية عن، ما موعد صرف شيكات الشؤون 2022.. فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 في غزة، وترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حقيقة تحديد موعد صرف شيكات الشؤون شهر 7 2022، بعد أن تداول الخبر المئات من الأسر المستفيدة من الدفعات النقدية.

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منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف"شيكات الشؤون"الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.



🔹المحتاجين في غزة المحاصرة بحاجة إلى وقفتكم

🌱صدقتك تخفف معاناتهم



🔸للمساهمة:00970595906772 pic.twitter.com/zzohMtWnZX — فريق بسمة الخيري (@basmakh7) January 27, 2022

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله

ويبحث المستفيدون من الشؤون الاجتماعية عن، موعد صرف شيكات الشؤون رام الله، إلا إن الوزارة لم تحدد أي تاريخ لصرف تلك المخصصات، بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، على الرغم من قرار استئناف المساعدات الأوروبية اعتبارا من الشهر الماضي، وسيدفعون لهم أموال عام 2021 التي لم يدفعوها لهم، ورغم ذلك لم تقدم وزارة التنمية على صرف كامل مخصصاتهم، وهو ما آثار غضبهم واستنكارهم واستيائهم متهمين الجهات المختصة بالتعمد في تكريس الحالة التي يعيشونها.

صورة: اعتصام لمنتفعي شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة للمطالبة بصرف مخصصاتهم المالية. pic.twitter.com/olMJLw6J8e — حازم مزيد (@hazemmezyed) March 10, 2022

موعد صرف شيكات الشؤون 2022 في غزة والضفة

ويعيش مستفيدو الشؤون الاجتماعية في محافظات الوطن عن، موعد صرف شيكات الشؤون 2022 في غزة والضفة، خاصة أنهم يعيشون أسوأ أزمة اقتصادية مالية ومعيشية منذ سنوات عدة، لأن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف لهم أي دفعة نقدية منذ أكثر من سنة ونصف على التوالي، وهو ما أدى إلى اشتداد الأزمات المالية التي يعانون منها، حتى تكدست الديون عليهم للمتاجر والبقالات والصيدليات.

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عقبال شيكات الشؤون الاجتماعية ما تنصرف عنا في غزة

حسبنا الله ونعم الوكيل💔😭#الضمان_الاجتماعي — Safaa Ahmed (@SafaaAhmed97) April 25, 2022

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022

ويواصل مستفيدو الشؤون الاجتماعية البحث عن، ما موعد صرف شيكات الشؤون 2022.. فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 في غزة، خاصة أن هناك أخباراً كثيرة تتحدث عن صرف دفعة نقدية بعد الدفعة التي تم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك للعام 1443 هـ- 2022 ميلادي، وهو ما دفع عشرات الآلاف للبحث عن، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022، لكن لا معلومات رسمية عن محدد ورسمي من الجهات المختصة حول صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لهذه الدورة.