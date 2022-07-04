موعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر يوليو 2022- فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، يبحث المستفيدون من مستحقات الشؤون الاجتماعية في كل المحافظات الفلسطينية عن، الموعد الرسمي لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية شهر يوليو 2022، خاصة أنهم لم تلقوا أي دفعة نقدية منذ 20 شهرا متواصلا، بذريعة الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية، وهو ما فاقم معاناة مستفيدي الشؤون في محافظات الوطن، لاسما وأنهم يعولون على هذه المخصصات لجلب أدنى مستلزماتهم واحتياجاتهم المنزلية.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022

ويواصل مستفيدو الشؤون الاجتماعية البحث عن، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر يوليو 2022- فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، خاصة أن هناك أخباراً كثيرة تتحدث عن صرف دفعة نقدية قبل حلول عيد الأضحى المبارك للعام 1443 هـ- 2022 ميلادي، وهو ما دفع عشرات الآلاف للبحث عن، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022، وتنشر لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لهذه الدورة.

الله ما أحلا ريحه الشوي يا امي

كان الله في عون مستفيدي ومنتظري شيكات الشؤون الإجتماعية#فلسطين_لسه_بخير

المجموعة الوطنية الفلسطينية ، لماذا لم يتم تخصيص منحة عاجلة وطنية لانقاذ الأسر المتعففة المستفيدين من الشؤون الاجتماعية التي قاربت العام لم تستلم مستحقاتها.صبرًا بالله pic.twitter.com/x3rRRrxZBP — haneen_juoda (@JuodaMay) February 21, 2022

كيف تؤثر مماطلة #السلطة_الفلسطينية في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية على الأسر الفقيرة في #فلسطين ؟؟ pic.twitter.com/Rrr1Tx7gYV — أحمد أبو نصر ahmad abonser (@ahmadnser1) September 4, 2021

موعد صرف شيكات الشؤون 2022 في غزة والضفة

ويعيش مستفيدو الشؤون الاجتماعية في محافظات الوطن عن، موعد صرف شيكات الشؤون 2022 في غزة والضفة، خاصة أنهم يعيشون أسوأ أزمة اقتصادية مالية ومعيشية منذ سنوات عدة، لأن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف لهم أي دفعة نقدية منذ أكثر من سنة ونصف على التوالي، وهو ما أدى إلى اشتداد الأزمات المالية التي يعانون منها، حتى تكدست الديون عليهم للمتاجر والبقالات والصيدليات.

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين : سيتم تحويل المساهمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمخصصات الشؤون الاجتماعية إلى السلطة الفلسطينية في نهاية شهر يوليو/ تموز

يارب فرج كرب اصحاب شيكات الشؤون في اقرب وقت🤲🤲

صرلهم سنة ما اخدو اي معونات#مساء_الخير — Safaa Ahmed (@SafaaAhmed97) June 25, 2022

متى صرف شيكات الشؤون

وبعد أن استأنف الاتحاد الأوروبي دعمه المالي للسلطة الفلسطينية، بات الأمل كبير عند مستفيدي الشؤون الاجتماعية، حتى باتوا يبحثون عن، متى صرف شيكات الشؤون، و الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر يوليو 2022- فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 أيضا عن، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر يوليو 2022- فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، بأن يصرف لهم دفعة نقدية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حتى يتمكنوا من شراء أدنى احتياجاتهم الأسرية والمنزلية، أو يسددوا جزءا من الديون المتراكمة عليهم، عدم صرف تلك الدفعات المستحقة لنحو 20 شهرا متواصلا، وهو ما أدى إلى تفاقم أزماتهم المالية والمعيشية والاقتصادية، وباتوا يعيشون فقرا مدقعا.