كيف يمكن علاج حرقة المعدة؟

إن الشعور بالحرقان بالمعدة هو من أكثر الأشياء التي تؤذي الانسان، هو بحسب الأطباء إحساس حارق في صدرك يحدث عندما يرتد حمض المعدة.

ويؤكد الأطباء أن الشعور بالحرقة يمكن أن تستمر لبضع دقائق فقط أو قد تمتد لعدة ساعات، وفي كلتا الحالتين، هو شعور غير مريح.

طرق علاج حرقة المعدة

1- تجنّب الأطعمة المحفّزة

حاولي تحديد الأطعمة التي يُرجح أنها تسبب لك المشاكل عن طريق الاحتفاظ بسجل للأطعمة والأعراض. بمجرد التعرف عليهم، تجنّبي هذه الأطعمة والمشروبات كلما أمكن ذلك

2- تناول موزة ناضجة

محتوى البوتاسيوم العالي في الموز يجعله طعاماً قلوياً إلى حد ما. ووفقاً لأكاديمية التغذية وعلم التغذية The Academy of Nutrition and Dietetics، فإنَّ هذا يعني أنه قد يساعد في مواجهة حموضة المعدة التي تهيج المريء.

3- مضغ علكة خالية من السكر

يزيد مضغ العلكة من إفراز اللعاب، واللعاب يساعد في تعزيز البلع - والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الحمض منخفضاً - وتحييد حمض المعدة الذي ارتد إلى المريء.

• أسباب حرقة المعدة

تحدث حموضة المعدة أحياناً بسبب حالة طبية كامنة، أو حتى بسبب دواء يتم تناوله في بعض الحالات. أو بسبب النظام الغذائي وخيارات نمط الحياة، ومنها:

- الإفراط في الأكل أو الأكل بسرعة كبيرة.

- الاستلقاء بعد الأكل بوقت قصير.

- زيادة الوزن.

- التدخين.

- التوتر والقلق.

- استهلاك بعض الأطعمة، بما في ذلك الكافيين والمشروبات الغازية والنعناع والحمضيات والمنتجات القائمة على الطماطم والشوكولاتة والأطعمة الدهنية أو الحارّة.