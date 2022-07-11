ما هي أعراض نقص فيتامين ب 12؟

يعاني البعض من أعراض تعب وخمول بشكل مستمر دون فهم السبب، ويعزو الأطباء هذا الخمول بشكل جزئي إلى نقص فيتامين ب 12.

ويتواجد فيتامين ب 12 في المنتجات الحيوانية عادة، ويسبب عدم حصول الإنسان على ما يكفي منه، في العديد من المشاكل الصحية.

ويستعرض موقع "وومن أند هوم" الأمريكي، في التقرير التالي أعراض نقص فيتامين ب 12.

أعراض نقص فيتامين ب 12

1- شحوب الجلد

قد يلاحظ أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 أن بشرتهم تبدأ في التحول إلى لون أصفر شاحب، يحدث ذلك لأن نقص فيتامين ب 12 يؤدي إلى تكسير المزيد من خلايا الدم الحمراء.

2- اللسان الأحمر الملتهب

إذا لاحظت أي تغيرات في شكل أو مظهر لسانك، أو شعرت بألم في اللسان، يجب أن ترى الطبيب على الفور لأن هذه واحدة من أكبر علامات نقص فيتامين ب 12.

3- تغييرات في رؤيتك

إن اكتشاف أن بصرك يزداد سوءًا هو جزء طبيعي من التقدم في السن، ولكن إذا لاحظت تغيرات كبيرة خلال فترة قصيرة، فمن الجدير اعتبار نقص فيتامين ب 12 ربما يكون سببا لذلك.

وذكر الأطباء، أنه يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في تلف العصب البصري ويؤدي إلى تشوش الرؤية.

4- تغير في القدرات العصبية

تتأثر كل من الذاكرة والفهم بمستويات فيتامين ب 12 لدينا، حيث ربطت دراسة أجراها معهد كاليفورنيا لعلوم الأعصاب السلوكية وعلم النفس، بين نقص هذا الفيتامين ومعدلات الاكتئاب المرتفعة.

5- فقر الدم (الأنيميا)

تم تشخيص ما يقرب من 30 ٪ من النساء رسميًا بفقر الدم، وهو عندما يكون لدى الإنسان عدد أقل من خلايا الدم الحمراء أو انخفاض مستوى الهيموجلوبين في كل خلية دم عن المعدل الطبيعي.

وهناك سبب لربط نقص الحديد في كثير من الأحيان بالتعب لأنه أحد أكثر الأسباب شيوعًا، لكن نقص فيتامين ب 12 هو سبب آخر لهذه الحالة.

ونصح الأطباء باللجوء للطبيب لعلاج نقص فيتامين ب 12 الحاد، أما في الحالات المعتدلة فينصح بالاعتماد على نظام غذائي متوازن يكثر فيه تناول اللحوم والسلمون ومنتجات الألبان والبيض.