ما أفضل فطور صحي لإنقاص الوزن؟

يُعد الفطور من الوجبات الهامة التي يجب عليك ألا تفوتها عند إنقاص الوزن، لذلك يوصي الكثير من الأطباء باتباع الفطور الصحي المتوازن للرجيم.
وينصح العديد من الأطباء من يريد أن يقوم بانقاص وزنه، أن يتبع خطة لتناول فطور صحي حتى يساعد في تخسيس الوزن.
الفطور الصحي لإنقاص الوزن
وأشارت الدراسات وفق ما ذكره موقع "Health line" إلى أن الفطور الذي يحتوي على البروتين يساعد على زيادة الهرمونات المسؤولة عن الشبع أكثر من غيرها من الوجبات التي تكون بنفس السعرات الحرارية ولكنها تحتوي على الكربوهيدرات والدهون.
الجدير بالذكر أن إهمال وجبة الفطور عند القيام بالرجيم يساعد على زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، ولهذا من المهم تناول الطعام الصحي المتوازن على وجبة الإفطار.
وهناك العديد من الوجبات للفطور الصحي ومنها:
الوجبة الأولى:
تحتوي على 287 سعرا حراريا ويتم إضافة 65 سعرا حراريا لكل شريحة توست.
- 2 بيضة مسلوقة.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبنة.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يتم إضافتها إلى اللبنة.
- خيار.
- شريحة من التوست.
الوجبة الثانية:
- تحتوي على 346 سعر حراري.
- 4 ملاعق من الشوفان.
- ثلث كوب من الحليب قليل الدسم.
- ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني.
- كوب من الفواكه المشكلة.
الوجبة الثالثة:
- تحتوي هذه الوجبة على 285 سعرا حراريا.
- بان كيك البروتين، وكوب من الفواكه المشكلة.
جدول فطور دايت لمدة أسبوع:
اليوم الأول:
كوب من عصير البرتقال الطازج+ قطعة من كيكة الشوفان.
اليوم الثاني:
2 شريحة من التوست الأسمر+ ملعقة من زبدة الفول السوداني+ 2 بيضة مسلوقة.
اليوم الثالث:
كوب من اللبن خالي الدسم+ نصف كوب من الشوفان+ ثمرة من الموز + 5 حبات من الفراولة.
اليوم الرابع:
كورن فليكس من الحبوب الكاملة + كوب من اللبن خالي الدسم+ ملعقة صغيرة من العسل.
اليوم الخامس:
قطعة من الجبن القريش + شريحة من التوست الأسمر + شرائح من الفلفل الألوان + فنجان من القهوة.
اليوم السادس:
بيض أومليت مع الخضار+ شريحة من التوست الأسمر+ فنجان من القهوة.
اليوم السابع:
5 ملاعق من الفول+ربع رغيف خبز بلدي+ طبق من السلطة+ كوب من الشاي الأخضر.