ما أفضل فطور صحي لإنقاص الوزن؟

يُعد الفطور من الوجبات الهامة التي يجب عليك ألا تفوتها عند إنقاص الوزن، لذلك يوصي الكثير من الأطباء باتباع الفطور الصحي المتوازن للرجيم.

وينصح العديد من الأطباء من يريد أن يقوم بانقاص وزنه، أن يتبع خطة لتناول فطور صحي حتى يساعد في تخسيس الوزن.

الفطور الصحي لإنقاص الوزن

وأشارت الدراسات وفق ما ذكره موقع "Health line" إلى أن الفطور الذي يحتوي على البروتين يساعد على زيادة الهرمونات المسؤولة عن الشبع أكثر من غيرها من الوجبات التي تكون بنفس السعرات الحرارية ولكنها تحتوي على الكربوهيدرات والدهون.

الجدير بالذكر أن إهمال وجبة الفطور عند القيام بالرجيم يساعد على زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، ولهذا من المهم تناول الطعام الصحي المتوازن على وجبة الإفطار.