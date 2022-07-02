دراسة حديثة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة حديثة، أن النساء هن أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وهو اضطراب عصبي يدمر ببطء ذاكرة الدماغ ومهارات التفكير.

وفي نهاية المرض ، لا يستطيع الشخص المصاب بمرض الزهايمر حتى القيام بأبسط المهام، وفي الغالب، يبدأ المرض في إظهار أعراضه عندما يكون الشخص في منتصف الستينيات من عمره. وهو أيضًا السبب الأكثر شيوعًا للخرف عند كبار السن.

تعريف بالمرض

سمي المرض على اسم الدكتور ألويس الزهايمر الذي لاحظ تغيرات في أنسجة المخ لامرأة ماتت بسبب مرض عقلي غير عادي. كانت تعاني من فقدان الذاكرة ومشاكل اللغة والسلوك غير المتوقع. بعد وفاتها ، قام الدكتور الزهايمر بفحص دماغها ووجد العديد من التكتلات غير الطبيعية وحزم الألياف المتشابكة. لا تزال هذه العلامات تعتبر بعض السمات الرئيسية لاضطراب الدماغ هذا.

مرض الزهايمر والنساء

أظهر استطلاع حديث أجرته حركة الزهايمر النسائية في كليفلاند كلينك أن حوالي 82 في المائة من النساء لم يكن على دراية بارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء اللواتي شملهن الاستطلاع لم يتحدثن أو يستشيرن الطبيب فيما يتعلق بصحة الدماغ.

وفقًا لجمعية الزهايمر ، يقدر خطر إصابة المرأة بمرض الزهايمر في عمر 65 عامًا واحدًا من كل 5. في الولايات المتحدة، هناك أكثر من 6 ملايين شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يعانون من مرض الزهايمر ، وحوالي 4 ملايين منهم من النساء.

علاوة على ذلك ، فإن النساء في الستينيات من العمر أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر خلال بقية حياتهن بمقدار الضعف مقارنة بخطر الإصابة بسرطان الثدي ، وهو خطر مرتفع بحد ذاته.

حاولت دراسة حديثة معرفة سبب تعرض النساء لخطر الإصابة بمرض الزهايمر أكثر من الرجال. فما هي الأسباب:

هناك عدد من الأسباب البيولوجية والاجتماعية المحتملة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن سبب إصابة النساء بمرض الزهايمر أكثر من الرجال. اكتشف باحثون في جامعة شيكاغو وكلية الطب بجامعة بوسطن جينًا جديدًا يسمى MGMT ، O6-Methylguanine-DNA-methyltransferase ، والذي قد يكون السبب وراء زيادة المخاطر لدى النساء.

قال ليندسي فرير ، رئيس قسم علم الوراثة الطبية الحيوية في BUSM والمؤلف الرئيسي للدراسة ، "هذه واحدة من عدد قليل وربما أقوى الروابط لعامل الخطر الجيني لمرض الزهايمر الخاص بالنساء. هذه النتيجة قوية بشكل خاص لأنه تم اكتشافها بشكل مستقل في مجموعتين مختلفتين من السكان باستخدام أساليب مختلفة. "

بصرف النظر عن هذا ، تشير آراء أخرى إلى أن هذا التناقض بين الرجال والنساء يمكن أن يرجع إلى حقيقة أن النساء يعشن أطول من الرجال في المتوسط ​​، وكبر السن عامل خطر كبير للإصابة بمرض الزهايمر.

كيف يمكن للمرأة أن تقلل من المخاطر

على الرغم من أن بعض عوامل الخطر مثل العمر أو الجينات لا يمكن تغييرها ، إلا أنه يمكن تغيير عوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وقلة ممارسة الرياضة باتباع التغييرات الصحية المناسبة في نمط الحياة.

أحد هذه الأسباب هو إضافة التمارين البدنية في روتينك اليومي. يمكن أن تساعد التمارين خلايا الدماغ عن طريق زيادة تدفق الدم والأكسجين في دماغك.

هناك أدلة على أن تناول الطعام المفيد للقلب يمكن أن يساعد أيضًا في حماية الدماغ. وهذا يشمل الحد من تناول السكر والدهون المشبعة. يجب أن تأكل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي اليومي. تشمل بعض هذه الأطعمة المفيدة أيضًا منتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والدواجن والفاصوليا والبذور والمكسرات والزيوت النباتية.