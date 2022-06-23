علامات خفية تنذر بخطر الموت المبكر.. تعرفوا عليها

رصدت عدة دراسات علامات خفية تنذر بتعرض الشخص لخطر الموت المبكر، بينها عدم القدرة على التوازن على قدم واحدة لمدة 10 ثوان.

وتابع علماء برازيليون نحو ألفي شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاماً، حيث وجدوا أن المتطوعين الذين لم يتمكنوا من إكمال اختبار "فلامنجو" كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكراً بنسبة 84 في المائة، مقارنة بأولئك الذين اجتازوا الاختبار بسهولة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن بعض العلامات العلمية قد تكون مؤشراً على حالة صحية سيئة، ما ينذر باحتمال الموت المبكر، ومنها:

فشل الاتزان

أظهرت دراسة حديثة أن أولئك الذين يتمايلون عند محاولة الوقوف على ساق واحدة معرضون للخطر.

ووجد باحثون في البرازيل أن أولئك الذين لم يتمكنوا من إكمال تمرين "فلامنجو" كانوا أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يستطيعون ذلك.

وخضع أكثر من 1700 مشارك، تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاماً، لاختبارات لياقة مختلفة؛ بما في ذلك الوقوف على رجل واحدة لمدة 10 ثوانٍ دون أي دعم.

وعلى مدار الدراسة - التي أجراها باحثون في "عيادة طب التمارين (كلينيميكس)" في ريو دي جانيرو - والتي شهدت مراقبة كل مشارك لمدة 7 سنوات في المتوسط، توفي 123 شخصاً.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في "المجلة البريطانية للطب الرياضي" أن غير القادرين على الوقوف دون دعم على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 84 في المائة لأي سبب.

المشي ببطء

يعد كبار السن الذين يمشون ببطء أكثر عرضة لخطر الموت المبكر من غيرهم. وقام باحثون من "المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية" بقياس سرعة المشي عند 3200 شخص فوق 65 عاماً، تمت متابعتهم لمدة 5 سنوات في المتوسط.

وكشف التحليل أن الثلث الأبطأ من المشاة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 44 في المائة بنهاية الدراسة، مقارنة بأسرع مجموعة. وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة قد يكونون أكثر لياقة ويستفيدون من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل.

الجلوس والوقوف بصعوبة

التمرين البسيط المتمثل في الجلوس والوقوف مرة أخرى دون التمسك بأي شيء يمكن أن يشير أيضاً إلى المدة التي يمكن أن يعيشها الشخص.

وتوصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يكافحون من أجل الجلوس والنهوض هم أكثر عرضة للوفاة مبكراً بـ5 مرات.

صعود السلالم

قد تشير القدرة على المشي بسلاسة وصعود 4 دفعات من السلالم أيضاً إلى أنك ستتجنب الموت المبكر.

وجعل الباحثون في إسبانيا أكثر من 12 ألف شخص يركضون على آلات المشي، مما جعلهم يكتسبون السرعة تدريجياً، وتمت مراقبة قلوبهم في الوقت نفسه.

وتتبعت الدراسة، التي نُشرت في "مجلة القلب الأوروبية" في 2018، صحة المتطوعين لمدة 5 سنوات.

وكانت معدلات الوفيات من جميع الأسباب، وكذلك أمراض القلب، أعلى بنحو 3 مرات لدى المشاركين الذين عُدّوا في حالة رياضية سيئة، مقارنة بأقرانهم الأكثر لياقة.

القبضة الضعيفة

يعد عدم القدرة على القيام بمصافحة قوية علامة على الموت الوشيك؛ وفقاً للأبحاث. ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف القبضة أكثر عرضة بنسبة 20 في المائة للوفاة المبكرة.

تمارين الضغط

الأشخاص الذين يكافحون لإكمال 10 ضغطات هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية تقريباً. وقال العلماء إن تمارين الضغط علامة على قوة العضلات، والتي تحمي من الوفيات من جميع الأسباب وارتفاع ضغط الدم.