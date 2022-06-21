ما هي فوائد زيت الأركان؟

يُعتبر زيت الأركان من أهم الزيوت الطبيعية التي لها فعالية مهمة في العناية بالشعر وتقويته ونموه.

ونظراً لفوائده الكبيرة، فقد أوصى العديد من الخبراء في مجال الصحة باستخدام هذا الزيت لفوائده الكبيرة للشعر وغيرها من الفوائد الأخرى.

فوائد زيت الأركان

- ترطيب الشعر

يساعد زيت الأركان الأصلي للشعر على الترطيب الجيد وخاصة للشعر الجاف مما يساعد على الحد من المشكلات التي تصيبه ومنها التساقط والتقصف والجفاف، وهذا لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية ومنها حمض الأوليك وحمض اللينوليك مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر، وهذا فضلاً عن احتوائه على فيتامين هـ والذي يعزز لمعان الشعر.

- تعزيز صحة الشعر

زيت الأركان غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة مما يساعد على حماية فروة الرأس من الإصابة بالالتهابات وقشرة الشعر والتي تتسبب في تساقط الشعر، كما أنه يساعد على الحد من التعرض إلى الأمراض الجلدية التي من الممكن أن تصيب فروة الرأس ومنها التهاب الجلد الدهني والصدفية.

- علاج تساقط الشعر

يساعد على علاج تساقط الشعر والمساعدة على نموه بشكل أفضل، وهذا بفضل فيتامين هـ المهم للشعر وصحته.

- الحماية من الشمس

الحماية من أشعة الشمس الضارة، وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من أضرار الجذور الحرة الناتجة عن أشعة الشمس، مما يساعد على الوقاية من الجفاف والأضرار التي تنتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.