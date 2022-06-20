هل يمكنك تناول الأطعمة المجمدة بعد انتهاء تاريخ الصلاحية؟

من المحتمل أن يكون الفريزر الخاص بك مليء بالعديد من الأطعمة، بما في ذلك الخضروات والفواكه والآيس كريم واللحوم والأطعمة الجاهزة في انتظار إذابتها وطهيها.

إذا لاحظت أن التاريخ المدون على عبوة الطعام المجمد قد مضى بالفعل، فقد تتساءل عما إذا كان هذا الطعام لا يزال آمنًا للأكل.

الخبر السار هو أنه يمكنك تناول الأطعمة المجمدة التي انتهت صلاحيتها - بالرغم من أنه في بعض الحالات، قد تقل جودة النكهة أو اللون أو الملمس.

يقول موقع "healthline" إن تاريخ انتهاء الصلاحية نوعا ما من الأسطورة، معتبرا أن التواريخ المدونة على عبوات الطعام لا تمثل أي منها تواريخ انتهاء الصلاحية الفعلية أو تشير إلى أن الطعام لن يكون آمنا للأكل في ذلك الوقت، فالغرض منها هو ضمان الجودة وليست سلامة مكوناتها.

ويضيف: "يعد تجميد الطعام طريقة ممتازة للحفاظ على القيمة الغذائية والجودة والنكهة للعديد من الأطعمة (..) على عكس الأطعمة القابلة للتلف المخزنة في الثلاجة، غالبا ما تكون الأطعمة المجمدة آمنة لفترة طويلة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. يؤدي تخزين الطعام عند 0 درجة فهرنهايت إلى تعطيل الميكروبات (البكتيريا) التي يمكن أن تسبب التلف".

ومع ذلك، إذا تم فتح الفريزر كثيرًا وتم السماح للأطعمة بالوصول إلى درجات حرارة أعلى من 0 درجة فهرنهايت، فإن فرص التلف تزداد.

وخلص إلى أنه يمكن تناول الطعام بأمان بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، فقد تنخفض جودة ونكهة بعض الأطعمة بعد وقت طويل جدا في الفريزر.

ما هي مدة بقاء الطعام المجمد بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟

في حين أن الطعام غالبا ما يكون آمنا للأكل بعد تاريخ انتهاء صلاحيته، فإن هذا لا يعني أنك سترغب في تناوله دائما.

إذا تم تخزين الطعام بشكل غير صحيح أو تم السماح له بالوصول إلى درجات حرارة أعلى من 0 درجة فهرنهايت، فقد لا يكون تناول الطعام آمنا، حتى إذا لم يكن الطعام منتهي الصلاحية. إذا كان للطعام رائحة "عطنة" أو فاسدة بعد إذابته، فمن الأسلم التخلص منه.

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتأكد من أن طعامك المجمد يبقى آمنا:

احتفظ بمقياس حرارة في الفريزر الخاص بك للتحقق من بقاء درجة الحرارة عند 0 درجة مئوية.

تجنب وضع الأطعمة الدافئة في المجمد الخاص بك. دائما قم بتبريد المواد المطبوخة في الثلاجة قبل وضعها في الفريزر.

وبحسب الموقع، فإنه يمكن تخزين الفواكه والخضروات من 8 إلى 12 شهرا، وشرائح اللحم النيئة أو المشوية من 4 إلى 12 شهرا، ولحم البقر النيئ أو المفروم 3-4 أشهر، واللحوم المعالجة (السجق مثلا) من شهر إلى شهرين، والدجاجة الكاملة أو الديك الرومي 12 شهرا، والسمك المطهي من 4-6 أشهر.