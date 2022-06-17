الجلوس 8 ساعات يوميا.. مخاطر جسيمة تهدد قلبك ودماغك

حذرت دراسة جديدة من مخاطر الجلوس لوقت طويل، حيث يزيد ذلك من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من 105 آلاف شخص من 21 دولة، متوسط أعمارهم 50 عاماً، أجروا استطلاعاً عن عدد الساعات التي يقضونها في الجلوس يومياً. وبعد ذلك، تابع الباحثون المنتمون للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية طب اتحاد بكين، سجلات المشاركين الصحية لمدة 11 عاماً، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحلول نهاية الدراسة، كان هناك ما يزيد قليلاً على 6200 حالة وفاة بين المشاركين، و2300 حالة نوبة قلبية و3 آلاف حالة سكتة دماغية و700 حالة من قصور القلب.

وأكد الباحثون في نتائج دراستهم، التي نشرت في مجلة JAMA Cardiology العلمية، أنهم وجدوا أن الأشخاص الذين يجلسون لمدة 8 ساعات في اليوم أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، كما كانوا أكثر عرضة بنسبة 49% للإصابة بفشل أو قصور بالقلب، مقارنة بأولئك الذين جلسوا نصف ذلك الوقت فقط.

ولفت فريق الدراسة إلى أن التمرينات الرياضية اليومية الأسبوعية تساعد بشكل ملحوظ في تقليل مخاطر الجلوس لفترة طويلة.

ووفقاً للدراسة، كانت مخاطر الوفاة بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لأكثر من 12 ساعة في الأسبوع، تقدر بنحو 17%، في حين أن هذه النسبة وصلت إلى 50% بين أولئك الذين مارسوا الرياضة لأقل من ساعتين ونصف في الأسبوع. وأكد الباحثون أن تقليل وقت الجلوس وزيادة النشاط البدني يمكن أن يحقق فوائد مماثلة للحد من معدلات التدخين.

وفي مقابل ذلك، وجدت دراسة أخرى من جامعة ولاية سان دييجو، نُشرت في دورية "جاما"، أن القيام بأنشطة يومية أخف كثافة مثل الأعمال المنزلية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويقول ستيفن هوكر، عميد كلية الصحة والخدمات الإنسانية في جامعة ولاية سان دييجو والباحث الرئيسي: "يمكن أن يشمل النشاط البدني الخفيف، مثل كنس الأرضية، أو غسل السيارة أو التنزه الترفيهي، أو التمدد، أو اللعب". ويوضح: "لقد لاحظنا أن كلاً من النشاط البدني والاستقرار يؤثران بشكل مستقل على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".

وقام هوكر وزملاؤه في البحث بقياس مقدار الوقت الذي كان المشاركون فيه قابعين ومدة النشاط البدني وشدته لدى 7600 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 وما فوق، ثم قارنوا البيانات بحدوث السكتات الدماغية لدى المشاركين على مدى 7 سنوات.

ووجدوا أن أولئك الذين ظلوا جالسين لمدة 13 ساعة أو أكثر في اليوم معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 44%.