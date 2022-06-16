ما هي فوائد زيت الجوجوبا ؟

ذكرت مجلة تختص في مجال الصحة، بأنه يتمتع زيت الجوجوبا، بفوائد عديدة يوفرها للشعر والبشرة، ولذلك فهو يدخل في مكونات العديد من مستحضرات العناية بالبشرة.

وقالت مجلة "فرويندين" الألمانية :"أن الجوجوبا يعد نوعاً من الشمع وليس من الزيوت، والذي يستخرج من بذور الجوجوبا، وهو يحتوي على فيتامينات مهمة مثل E وB6 وA.

وأوضحت المجلة، بأنه يعد هذا النوع من الزيوت الخيار الأمثل للشعر الجاف والمتقصف؛ حيث يوازن إفراز الدهون على فروة الرأس، كما أنه يمتاز بتأثير جيد في علاج جفاف فروة الرأس والحكة، وهو ما ينتج عنه شعر ناعم ولامع.

وأشارت إلى أنه نظرا لاحتواء زيت الجوجوبا على فيتامين A، فإنه يزيد من صحة البشرة، ويساعد في علاج حب الشباب والبثور، بالإضافة إلى أن فيتامين E يساعد في علاج تجاعيد البشرة وزيادة مقاومة البشرة للتأثيرات الخارجية.

كما يساهم هذا الزيت في الاحتفاظ برطوبة البشرة وتقليل الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والتئام عيوب البشرة.